Evita confusiones al calcular tu liquidación

El término de un vínculo laboral es capaz de generar tensiones operativas en cualquier organización. Por eso, es importante calcular los pagos con transparencia, ya que un error puede afectar las finanzas personales y patronales, dejando lugar a la desconfianza y riesgos laborales.

ANUNCIO

En este contexto, las compañías mexicanas enfrentan el reto de gestionar las bajas de forma impecable. Ante ello, una calculadora de liquidación puede hacer la diferencia entre alinearse o no a un cierre justo bajo con el cumplimiento ante el SAT e IMSS.

La realidad de las salidas: ¿Renuncia o recorte?

La naturaleza de la baja laboral puede cambiar de acuerdo al perfil familiar del colaborador. Por ejemplo, según el Estudio Radiografía de las Mujeres en el Trabajo, las personas sin responsabilidades de cuidado (sin hijos) registran un predominio de renuncias voluntarias. Esto representa cerca del 72% de las bajas en mujeres y un 60% para los hombres.

Ahora bien, quienes tienen hijos tienen la tendencia a ser desplazados por recortes empresariales. Ello representa hasta el 43% de las salidas laborales en hombres padres de familia y un 27% en las mujeres que son madres, de acuerdo a aquella fuente.

Los motivos detrás de la decisión de irse de la empresa

Las causas de baja voluntaria giran en torno a la fuga de talento constante. La búsqueda de mejores salarios y de opciones reales de desarrollo profesional motiva a la mayoría a buscar otros rumbos corporativos.

Al respecto, las razones anteriores resultan en un factor decisivo para el 65% de los hombres y hasta el 46% de las mujeres, según la Radiografía de las Mujeres en el Trabajo.

Además, la ausencia de incentivos monetarios competitivos detona la salida de muchos profesionales del mercado. Sin duda, este factor de remuneración influye de manera directa en las decisiones de cambio de puesto en todo el país.

El reto de la rotación y el marco normativo

Ahora bien, las áreas de recursos humanos sufren por la constante rotación temprana de personal. Tres de cada diez colaboradores nuevos deciden dimitir antes de cumplir su primer año en el puesto de trabajo asignado, de acuerdo al informe Benchmark en Gestión de Personas.

Aunado a ello, procesar cada cálculo o término de contrato laboral de forma manual, consume valiosas horas de trabajo para los equipos de recursos humanos. Aquí suele haber varias equivocaciones en los números, lo que provoca demandas laborales y fricciones innecesarias con quienes se retiran de la organización.

Incluso, pueden ocurrir confusiones derivadas de los conceptos de pago. Por ejemplo, no es lo mismo un cálculo de finiquito que una liquidación por despido o recorte.

ANUNCIO

El cálculo de finiquito por renuncia pone fin a la relación laboral e incluye las prestaciones devengadas proporcionales, días de vacaciones (generados y no gozados) y prima vacacional del 25% sobre ellas. Se firma al concluir el vínculo por este y otros motivos, como la jubilación, etc.

Sin embargo, la liquidación solo aplica en situaciones específicas, como el despido injustificado o el recorte. Este abarca todo lo indicado para el finiquito, más indemnización constitucional y por antigüedad, así como 12 días/año con tope al doble del salario mínimo.

Transición fiscal y contable bajo control

Por otro lado, las retenciones de ISR por terminación complican el panorama contable diario. El manejo erróneo de las obligaciones fiscales genera observaciones y puede derivar en sanciones de las autoridades hacendarias para la compañía.

Para mitigar estos riesgos operativos, implementar un cálculo automatizado de nómina es el camino ideal. De esa manera, el departamento de nómina procesa bajas sin contratiempos y con apego absoluto a las leyes vigentes.

Justo por eso, emplear una calculadora de finiquito y liquidación digital elimina cualquier asomo de duda o conflicto operativo, mientras se cumple con la Ley Federal del Trabajo.

Automatización con tecnología aliada

Bajo esta línea, la plataforma tecnológica de Buk simplifica estas tareas críticas para las organizaciones mexicanas. Su ecosistema digital automatiza el sistema de nómina para mitigar riesgos. Al sistematizar las bajas, la plataforma calcula los montos exactos y genera de forma integrada finiquitos y recibos de nómina de baja.

Además, este software asegura el estricto apego a la ley en cada transacción procesada. De esa forma, se evitan discrepancias en las cuotas patronales, se resguarda la salud financiera de la organización y se garantiza que el colaborador reciba lo que le corresponde.