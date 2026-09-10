¿Es Teva Fitness un buen gimnasio? Las claves del club que está cambiando Polanco

Cuando alguien pregunta si un gimnasio vale la pena, la respuesta casi nunca tiene que ver con la cantidad de máquinas. Tiene que ver con lo que pasa cuando entras. Con si alguien sabe quién eres, qué buscas. En Polanco hay decenas de opciones para entrenar. Cadenas grandes, estudios boutique de moda, centros que abren y cierran cada temporada. Pero la conversación cambió. El perfil del usuario que entrena en esta zona ya no se conforma con una sala de pesas bien iluminada. Quiere datos sobre su cuerpo, un plan que se adapte, recuperación real y un lugar donde la comida y la comunidad también formen parte del programa. Una encuesta reciente mostró que el 82% de las personas planea enfocarse más en su bienestar general este año. Y el entrenamiento de fuerza orientado a la longevidad superó a la pérdida de peso como prioridad entre los menores de 35.

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La pregunta de si es Teva Fitness un buen gimnasio aparece cada vez más en las búsquedas de quienes viven o trabajan en la zona. Y tiene sentido. En un mercado saturado de opciones que prometen mucho y entregan poco, encontrar un que funcione como ecosistema integral no es fácil. Teva Wellness and Lifestyle se presenta como el primer club social de bienestar de México, en Edgar Allan Poe 1. Lo que propone no es decorar una sala de pesas. Es un modelo que arranca con un diagnóstico completo del cuerpo, el Body Blueprint, que incluye composición corporal, VO2 máximo, evaluación biomecánica y test de fuerza isométrica. Datos antes de tocar una mancuerna.

Hay un concepto que en el mundo del fitness se conoce como entrenamiento de fuerza para longevidad y que resume hacia dónde va la industria. Un estudio publicado en el British Journal of Sports Medicine analizó datos de más de 147,000 personas durante 30 años y encontró que entre 90 y 120 minutos semanales de entrenamiento de fuerza se asocian con un 13% menos de riesgo de muerte por cualquier causa. Teva estructura su propuesta alrededor de esa lógica. No se trata de levantar lo máximo posible sino de entrenar con inteligencia, medir, ajustar y recuperarse. El plan de cada persona sale de sus datos reales.

El diagnóstico antes del entrenamiento marca la diferencia

La mayoría de los gimnasios te piden que llenes un formulario y te asignan un entrenador. En el mejor caso te hacen una evaluación básica. Lo que hace Teva con el Body Blueprint es otra cosa. Medir tu capacidad cardiovascular real con una prueba de VO2 máximo, detectar asimetrías en tu cuerpo con evaluación biomecánica y establecer una línea base de fuerza con test isométrico.

Esos datos alimentan un plan de entrenamiento y nutrición que se revisa con frecuencia. No es lo mismo que entrenar a ciegas.

Las clases boutique integradas al plan individual

Cycling, pilates, boxeo, animal flow, entrenamiento híbrido, yoga. Teva ofrece más de nueve formatos de clase boutique con grupos reducidos. Pero lo que cambia respecto a otros estudios es que las clases no compiten con el programa individual. Lo complementan.

Se estima que los miembros que combinan clases grupales con entrenamiento en sala permanecen casi seis meses más que quienes solo usan las máquinas. Eso habla del efecto comunidad tanto como del efecto físico.

La recuperación dejó de ser un lujo

Inmersión en agua fría, sauna, botas de compresión Normatec, cámara de oxígeno hiperbárico, masaje terapéutico. Todo integrado en la rutina semanal, no como un extra para el que quiera pagar más. Los protocolos de recuperación basados en datos de rendimiento son lo que separa a un club serio de uno que simplemente tiene buenas instalaciones.

Y en un contexto donde más del 60% de los jóvenes ya usa apps con inteligencia artificial para gestionar su entrenamiento, ofrecer recuperación guiada no es una novedad. Es lo mínimo.

La nutrición y la vida social como parte del sistema

Teva tiene un restaurante propio, Harvest, con cocina centrada en nutrientes, batidos funcionales y terraza. La idea es que no tengas que salir del club a buscar comida que se alinee con tu plan. Pero también funciona como espacio social. Muchas conexiones profesionales y personales nacen en estos entornos.

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El público joven de Polanco no busca solo un lugar donde sudar. Busca pertenecer a algo que tenga sentido con el resto de su vida.

Como podemos ver, México proyecta sumar 15 millones de nuevos miembros de gimnasio para 2030. Es uno de esos mercados que no para de crecer y lo vemos en las calles con personas menores de 30 y mayores de 50 que están yendo cada día a entrenar. El ejercicio ocupa un lugar clave en la vida. El mercado crece pero la expectativa crece más rápido. Lo que antes era suficiente ya no alcanza. Un club que mide, planifica, entrena, recupera y alimenta dentro del mismo ecosistema responde a lo que esta generación pide. Y en Polanco ese modelo ya tiene nombre y dirección.