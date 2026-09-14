Romero Oropeza defiende origen de su patrimonio ante Sheinbaum

. Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit.

ANUNCIO

El director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, defendió este lunes en la mañanera el origen de sus bienes y aseguró que utilizó créditos hipotecarios para adquirir una casa y dos departamentos incluidos en su declaración patrimonial.

Ante la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario respondió a los señalamientos sobre inmuebles, terrenos y cuentas bancarias que, conforme a los valores asentados en su declaración, suman alrededor de 47 millones de pesos.

Romero sostuvo que su patrimonio prácticamente no ha crecido durante los años que lleva en el servicio público y recordó que parte de sus terrenos fueron adquiridos antes de ingresar a la administración. “Yo poseo un predio rústico, un rancho en Tabasco, y particularmente uno de los terrenos lo adquirí en 1984… Otros terrenos los adquirí en 1992”, señaló.

De acuerdo con su declaración patrimonial de 2025, Romero registra cuatro terrenos y tres viviendas, que suman alrededor de 70.5 hectáreas, adquiridas entre 1984 y 1994.

Sobre una casa ubicada en la Alcaldía Tlalpan, explicó que la compró hace unos 25 años mediante un crédito hipotecario con Banamex. También detalló que en 2018 firmó contratos de compraventa de dos departamentos de 74 m² cada uno, y que en 2020 contrató créditos hipotecarios con Bancomer para cubrirlos.

El funcionario aclaró que la diferencia entre las declaraciones de 2024 y 2025 —donde uno de los departamentos aparece como pagado de contado y el otro con saldo hipotecario— se debe al sistema de registro, que marca como pago de contado los créditos ya liquidados.

Romero Oropeza rechazó poseer automóviles, joyas u obras de arte, y negó versiones que le atribuían 50 millones de pesos disponibles. Además, defendió sus percepciones y aseguró que recibe un salario equivalente al de un subsecretario de Estado, dentro del tabulador federal, con ingresos anuales de 2.2 millones de pesos, y reiteró que su remuneración no supera la de la presidenta.