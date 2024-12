Horizon Lego Aventures: La gran aventura de Aloy en PS5, PC y Nintendo Switch

Imagen de Horizon Lego Aventures (ESPECIAL)

En 2017 tuvimos la oportunidad de conocer a Aloy y recorrer un mundo donde las máquinas retoman el mundo, 7 años más tarde Playstation nos invita a reconectar con Corazón de Madre desde otro punto de vista… ó¿de construcción?

El pasado 14 de noviembre Horizon Lego Aventures llegó a PS5, PC y Nintendo Switch, la re-imaginación de la aventura de Aloy donde podemos ayudar a reconstruir no solo Corazón de madre, podemos darle un toque único gracias a los diversos universos de Lego que convergen en una narrativa muy bien lograda, que sirve como puente para que los jugadores más pequeños conozcan un mundo extraordinario.

Horizon Lego nos presenta un extraordinario trabajo en aspectos gráfico gracias a la potencia de la actual consola de Sony y su tratamiento para las tarjetas gráficas de última generación experimentamos una gran inmersión dentro de la propia aventura donde en más de una ocasión el jugador esquivará los peligros ocultos en los bosques o desiertos de este mundo.

¿Acaso Horizon Lego está enfocado para niños?





La respuesta es no. Es importante recalcar que la aventura original de 2017 estuvo nominada a GAME of The Year y obtuvo el premio WGA a mejor guión en juego, esto nos deja claro el tono de su narrativa, con esto en cuenta Lego nos entrega una interpretación que abre las puertas a diversos públicos, no solo público infantil, uno de los grandes aciertos es la inmersión, gráficamente el juego nos hace creer que estamos jugando con figuras reales de Lego en un universo inventado por nosotros mismos donde estamos en control de cada situación, esto nos lleva a un punto muy importante.

Narrativa





Con un tono más adecuado para un juego clasificación E (Everyone/ Todos) la aventura de Aloy está llena de momentos que nos dejan claro el camino del héroe sin llegar al tono dramático de la entrega original, los momentos cómicos del narrador y los propios personajes del juego nos acompañan a lo largo de la aventura, sin perder la esencia de Horizon Zero Dawn y los momentos de combate.

La destrucción de figuras de Lego hace que cualquier miembro de la familia pueda terminar está aventura así mismo la propia esencia de Lego se encuentra en los diversos puntos de contrucción de elementos tanto en la historia principal como en puntos de decoración del propio Corazón de madre.

Pero una historia no puede ser contada sin una gran ambientación y Horizon Lego lo logra con la gran diversidad de ambientes donde el juego cobra vida no solo por los diversos adversarios, los elementos que juegan a nuestro alrededor complementan el sentimiento de inmersión en este mundo fantástico de cubos y ladrillos de construcción.

Jugabilidad





La aventura de Aloy contempla una serie de mandos bastante sencillos de aprender y controlar sin importar el uso de control o teclado y mouse el jugador es capaz de elegir con qué periférico se siente más cómodo para enfrentar a las diferentes bestias de este nuevo mundo y gracias a los sistemas de Ray Tracing es el mundo que nuestra imaginación nos habría podido mostrar con figuras reales.

En cuanto a duración, la aventura de Aloy cubrir 2 horas aproximadamente dependiendo del jugador, la campaña es corta lo cuál considerando la naturaleza del título es un buen tiempo para compartir en familia, así mismo la historia principal solo abarca un 48% del total del juego, al culminar la campaña el jugador es capaz de volver a explorar el mapa y completar nuevos desafíos, lo que brinda una mayor re-jugabilidad a este título.

Experiencia

Tuvimos la oportunidad de probar este gran juego en PC, se agradece el trabajo que Sony está haciendo con los juegos, la adaptación y portabilidad de sus títulos a diversas plataformas nos deja claro que están pesando en un público general, con gran fluidez de mandos, la plataforma nos permite poder cambiar entre periféricos y el juego responde gran manera sin importar si es un mando de PS5 o teclado y mouse, no solo la clasificación del juego es para todos, también está pensado para que todos los jugadores sin importar su preferencia sean participes de la reconstrucción de corazón de madre y la búsqueda de Aloy por conocer su pasado y origen.

Conclusión





Lego nos ha dejado claro en el pasado que entienden perfectamente como diversas aventuras pueden transportarse a este universo de cubos y entregarnos grandes historias, Horizon no es la excepción, grandes aventuras, una gran narrativa llena de momentos divertidos y memorables en este camino del héroe los esperan en Horizon Lego Aventures.