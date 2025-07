Ska & Rocksteady Weekend 2025: tres noches de música rebelde y baile en el Zombie Diner CDMX

Del 11 al 13 de julio, la Ciudad de México vibrará al ritmo sincopado del ska, el rocksteady con la celebración del Ska & Rocksteady Weekend, un festival independiente que busca reconectar con la esencia de la cultura ska, los sonidos analógicos y la energía de las escenas alternativas. El lugar elegido no podría ser más representativo: el Nasty Zombie Diner, ubicado en Calzada de Tlalpan 598, Colonia Moderna, a unos pasos del Metro Xola.

Este recinto temático de estética postapocalíptica, que mezcla decoración zombie con vinilos, cerveza artesanal y buena comida, se convertirá durante tres noches en el refugio perfecto para los amantes del ritmo sincero y la comunidad auténtica. El evento, que comenzará a las 19:00 h los días 11 y 12, y a las 18:00 h el día 13, presentará un lineup robusto y diverso: 12 bandas y 6 soundsystems que darán vida a una experiencia sonora de alta carga emocional.

Entre los actos destacados se encuentra un tributo especial a The Specials, banda británica fundamental para entender la segunda ola del ska, además de agrupaciones nacionales que han consolidado su lugar en la escena como A Contratiempo Ska Jazz, Keep the Tone, La Hoja Ensamble, The Stamens, Maxico, Skalekter, The Arrogants, Mexican Nutty Stompers, Módulo Ghetto, Wild Beaters, The Ensemble 64 y Master Crooks, entre otras sorpresas.

Cada jornada estará compuesta por cuatro bandas y dos soundsystems, diseñando una programación que celebra tanto la fidelidad al género como la experimentación y el crecimiento cultural.

Precios accesibles y beneficios que se disfrutan

Uno de los aspectos más atractivos del Ska & Rocksteady Weekend es su política de precios. En tiempos donde los festivales suelen representar un gasto elevado, este evento mantiene su vocación comunitaria con boletos accesibles para todos los públicos:

Entrada por día en preventa : $100 MXN (incluye una cerveza).

: $100 MXN (incluye una cerveza). Entrada en taquilla : $150 MXN (también incluye cerveza).

: $150 MXN (también incluye cerveza). Pase completo por los 3 días: $250 MXN, que incluye una cerveza diaria y una playera conmemorativa del evento.

Los boletos están disponibles en línea a través de XOC Tickets (https://x-tickets.short.gy/H7jTyQ) y de forma presencial en el mismo Zombie Diner.

Este enfoque de precios busca romper barreras de acceso y permitir que más personas se sumen a la celebración de una cultura que se ha mantenido viva a través de los años gracias a la autogestión, la pasión y el poder de la música como herramienta de resistencia y unión.

Ska & Rocksteady Weekend 2025

Un espacio con historia y comunidad

El Zombie Diner no es un lugar cualquiera. Desde su apertura ha sido un punto de encuentro para escenas alternativas, especialmente para quienes buscan experiencias más íntimas y sinceras, lejos de los grandes recintos y los algoritmos. Su ambientación inspirada en el cine de culto y su decoración con referencias al ska, al punk y al reggae hacen de este espacio algo más que un foro: es un símbolo del under capitalino.

En este contexto, el Ska & Rocksteady Weekend representa un reencuentro con las raíces. En una época donde los géneros tradicionales se mezclan con nuevas propuestas como el electrocorrido o el latin-trap, este festival propone una pausa para volver a bailar con los pies en la tierra y el alma en alto, celebrando la resistencia cultural a través de la música de viento, el bajo profundo y los beats que siguen latiendo al margen del mainstream.

La iniciativa también tiene una carga simbólica. En tiempos de algoritmos, censura y playlists programadas, este festival levanta la voz por la autogestión, el arte en vivo y el espíritu colectivo. No se trata solo de música, sino de recordar que el baile y la fiesta también son una forma de protesta, una manera de decir “seguimos aquí”.

El Ska & Rocksteady Weekend no es solo un evento musical: es un ritual urbano que celebra el encuentro, la diversidad, el goce y la historia compartida de quienes han hecho del ska mucho más que un género. Este julio, la CDMX volverá a bailar como en los viejos tiempos, con cerveza en mano, trompeta en el aire y el alma encendida. Quien lo viva, no lo olvidará.