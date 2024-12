One Direction This Is Us en México: fechas, boletos y todo lo que debes saber del reestreno en Cinépolis

One Direction “A su debido momento, cuando todo el mundo sea capaz, habrá más que decir”, aseguraron. (Especial)

Han pasado más de 11 años desde que One Direction: This Is Us (Así Somos) llegó por primera vez a las pantallas, pero su impacto sigue tan fresco como en aquel entonces. Ahora, gracias a la petición de miles de fans, Cinépolis trae de vuelta este icónico documental, que nos permitió conocer el detrás de cámaras de una de las boybands más exitosas de todos los tiempos.

Del 19 al 22 de diciembre de 2024, las salas de cine se llenarán de emoción, nostalgia y gritos cuando Directioners de todas las edades se reúnan para vivir nuevamente este viaje lleno de música, amistad y sueños cumplidos.

¿Por qué este reestreno es tan especial?

Más que un simple documental, This Is Us es un homenaje a la increíble trayectoria de One Direction. Desde sus inicios en The X Factor hasta llenar estadios con miles de personas, esta película captura la esencia de lo que hizo a esta banda única: su conexión genuina con los fans.

Lo que hace aún más significativo este regreso es que también se convierte en un tributo a Liam Payne, quien dejó un vacío en el mundo de la música tras su inesperado fallecimiento en octubre de 2024. Para muchos, esta proyección es una oportunidad para recordar su talento y legado.

Fechas, boletos y dónde verlo

Si ya estás emocionado, ¡es momento de tomar nota! This Is Us estará disponible en Cinépolis del 19 al 22 de diciembre. Puedes adquirir tus boletos directamente en el sitio oficial de Cinépolis o en las taquillas de los cines participantes. ¡Asegúrate de comprarlos cuanto antes porque se espera un lleno total en todas las funciones!

Momentos que marcaron la película

1. La dinámica del grupo: ¿Recuerdas las bromas detrás de cámaras? This Is Us no solo muestra el lado profesional de los chicos, sino también esos momentos íntimos y divertidos que enamoraron a millones.

2. La conexión con los fans: Desde lágrimas hasta tatuajes dedicados a ellos, los fans siempre fueron una parte fundamental de One Direction. La película es un recordatorio de esa relación única.

3. Zayn Malik pintando su casa: Uno de los momentos más inesperados y adorables del documental. Sí, hasta las estrellas pop tienen que lidiar con la vida cotidiana.

Datos curiosos que quizás no sabías

La película fue dirigida por Morgan Spurlock, conocido por Super Size Me . Spurlock confesó que trabajar con One Direction fue uno de los proyectos más emocionantes de su carrera.

. Spurlock confesó que trabajar con One Direction fue uno de los proyectos más emocionantes de su carrera. This Is Us fue un éxito rotundo en taquilla, recaudando más de $70 millones de dólares en todo el mundo.

fue un éxito rotundo en taquilla, recaudando más de en todo el mundo. Aunque Zayn dejó la banda en 2015, este documental captura sus mejores momentos junto a los demás miembros.

Un llamado a los Directioners

Este reestreno no es solo una película; es una experiencia colectiva para revivir recuerdos, cantar las canciones que nos marcaron y sentir nuevamente la energía de One Direction. No importa si tienes 16 años o si creciste con ellos y ahora tienes 30; este evento es para todos los que alguna vez soñaron con estar en uno de sus conciertos.

Prepárate para llorar, reír y recordar por qué One Direction cambió tu vida. ¿Qué esperas? ¡Corre por tus boletos y únete a esta celebración de nostalgia y amor!

Fuente oficial: Cinépolis: One Direction - Así Somos

No pierdas esta oportunidad única de revivir la era dorada de One Direction en la pantalla grande!