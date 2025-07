Grupo Controversia y Royer de Tepito: La salsa urbana de “Mago sin Magia” une a Ecatepec y Tepito

Grupo Controversia y Royer de Tepito

La Internacional Orquesta de Moda Controversia es un referente de la salsa en México. Con más de tres décadas de trayectoria y una decena de discos en su haber, han sabido mantener viva la esencia de la salsa romántica, sin dejar de buscar nuevas formas de acercarse al público. Su más reciente colaboración con Royer de Tepito, artista urbano, es prueba de ello.

“Mago sin Magia” es un tema que ya formaba parte del repertorio de Controversia, pero ahora llega con una versión renovada: un remix urbano-salsero que une el sabor clásico con el lenguaje de la calle. La idea, según cuenta Ricardo Amador, cantante de la orquesta, surgió de una propuesta de su amigo David, productor en Los Ángeles.

“Este tema ya era un éxito de la Orquesta Controversia, pero quisimos refrescarlo con el movimiento urbano de Royer. Tiene mucho talento, mucha gente lo sigue y con su flow logramos llegarle a los jóvenes”, explica Ricardo.

La conexión entre Ecatepec y Tepito, dos de los barrios más emblemáticos de la CDMX, es parte central de esta colaboración. Para Sergio Amador, timbalero del grupo, “es un honor que la gente del barrio, tanto de Ecatepec como de Tepito, pueda escuchar esta fusión. El tema quedó excelente, más que excelente.”

Por su parte, Royer de Tepito considera que el proyecto tiene un valor emocional y cultural muy especial: “Siempre he escuchado salsa desde morro, en mi barrio siempre se pone. Participar en este tema es un honor y un orgullo. Fue algo muy chingón para mí.”

Entre el desamor y el flow: reinventando un clásico

La canción habla del desamor, pero no desde la exageración romántica, sino desde un enfoque cotidiano y real. Adaptar esa historia a un lenguaje urbano fue un proceso natural para Royer:

“Se me dio muy fácil porque yo crecí escuchando estos temas. Me inspiró mucho y saqué la letra en minutos. Lo improvisé, fue algo muy orgánico.”

La clave, según Ricardo Amador, estuvo en equilibrar la esencia de la salsa con el estilo urbano de Royer sin perder la emoción de la letra: “Lo que grabó Roger le llega al corazón a la gente. La letra es de Juan Martín Primera, un compositor que hizo muchos éxitos con Yaguaru. Pero Roger le puso un toque especial, que llega profundo.”

El miedo de Royer no era menor. “Nunca había cantado una salsa, y al principio sí me preguntaba cómo me iba a escuchar. Pero cuando escuché el resultado, quedé sorprendido. Hoy es de mis temas favoritos.”

Para Mario Amador, esa mezcla de géneros no es casualidad: responde a una necesidad de mantenerse vigente en una industria musical que cambia constantemente. “Estamos tratando de modernizar, de estar al día con lo que viene. Queremos estar a la onda que traen los chavos.”

La fórmula ya había funcionado antes con temas como “Búscala Ya”, donde colaboraron con Jorge Carmona. Ahora, con “Mago sin Magia”, buscan llevar esa apuesta un paso más allá.

“La finalidad es llevar a Controversia a otro nivel. Buscamos cosas nuevas, colaboramos con otros artistas como Yaguarú y Fran David. Esta canción es parte de ese camino.”, cuenta Ricardo.

Salsa urbana: llegarle a las nuevas generaciones

Con más de 31 años de trayectoria, la Internacional Orquesta Controversia ha pasado por todas las etapas posibles de la industria musical. “Hemos grabado temas que han funcionado muy bien, otros no tanto, pero seguimos en la lucha, buscando nuevos éxitos,” señala Ricardo.

La llegada de “Mago sin Magia” representa también una estrategia para conectar con un público más joven. “La salsa se escucha, pero muchas veces es porque la ponen las mamás, las abuelitas o los tíos. Queremos que los jóvenes también la escuchen por gusto propio,” comenta Royer.

El público ha respondido bien a esta nueva etapa. Sergio Amador asegura que el recibimiento ha sido positivo: “Ya es otro tipo de público el que nos escucha y nos ve. Las nuevas generaciones están aceptando muy bien estas fusiones.”

Actualmente, Controversia está en plena gira nacional y ya preparan más colaboraciones con artistas urbanos. Aunque no revelaron detalles, adelantaron que se vienen sorpresas importantes.

“Estamos muy emocionados con las propuestas que vienen. Lo único que podemos decir es que se van a llevar una sorpresa,” señala Sergio.

Para Royer, este tema no solo es un logro profesional, sino también personal. “Estoy agradecido con Controversia por hacerme parte de un tema tan hermoso. Es una canción que han escuchado mis abuelos, mis papás, y ahora yo puedo estar dentro de eso. Es algo muy especial para mí.”

La fusión entre salsa y urbano no es solo un experimento musical: es un puente generacional, un homenaje a los barrios y un recordatorio de que los géneros también evolucionan.

“Mago sin Magia” ya está disponible en todas las plataformas digitales.

“Invitamos a todos a que lo escuchen, lo pidan y lo compartan. Apoyen el talento del barrio y la música que nos une,” concluye Mario Amador.