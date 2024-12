Daniel Quién fusiona la balada ranchera con indie rock en “Entre copas”

Los cantantes Daniel Quién y Walter Esaú El dúo en el videoclip del tema. (CORTESÍA)

El cantautor sinaloense, Daniel Quién, estrenó recientemente “Entre copas”, una balada ranchera muy melancólica con toques de indie rock, en la cual colabora Walter Esaú. Ambos artistas plasman la melancolía y la nostalgia de una pérdida y un fracaso amoroso.

“Entre copas” pertenece al disco de Daniel Quién, Nostalgia banda, en el que se encuentra buscando nuevas sonoridades para darle al público una propuesta musical única y fresca.

Daniel Quién charló con Crónica Escenario sobre cómo ha sido su crecimiento profesional y algunos de los aprendizajes que ha tenido al trabajar en este álbum musical, un experimento visual y sonoro de la música actual.

“‘Entre copas’ es una canción que tiene mucho sentimiento y las melodías es todo lo que expresan los instrumentos, son muy sentimentales y todo se siente como una oda a lo emocional, eso es así porque siento que cuando tratas temas tan delicados como lo es la pérdida o el fracaso en las canciones”, dijo.

“La música puede ir acompañada de un sentimiento de calma entre todo ese caos, entonces yo veo la música como un lienzo en el que tienes la oportunidad de mostrar muchos relieves colores y estar abierto a muchas interpretaciones. Lo que yo hago es aprovechar cada espacio musical y ahí está mi mensaje artístico, mi estilo, mi sonido y mi voz”, expresó muy entusiasmado el cantante.

El artista se encuentra muy cómodo llevando su voz a rangos distintos a los cuales no la había llevado antes, pues le permite crecer y salir de su zona de confort: “Puedo hacer juegos vocales que antes se me hubieran hecho muy difíciles, pero que ahora ya aprendí hacerlos para el bien de mis canciones y es algo que me deja ‘Entre copas’, una obra que me deja mucho orgullo”, agregó.

Daniel se siente muy orgulloso de sus trabajos anteriores, pues representan su esencia y quien era, pero ahora se encuentra en otro momento de su vida y este proyecto muestra a su audiencia cómo se siente.

“Las nuevas canciones que estoy lanzando muestran cómo me siento, realmente es el nivel que cargo ahora en composición y sonido, entonces creo que ser verdadero y genuino ha sido la clave todo este tiempo y seguirá siendo así”, compartió el sinaloense.

Uno de los retos más importante en la carrera de Daniel ha sido mostrarse vulnerable, pero siempre responde a sus inquietudes artísticas y guiándose por lo que siente su corazón. Él se considera un artista muy real con el que el público puede conectar de manera genuina.

Vanguardista, melódica y monstruosa con las tres palabras con las que Daniel describe “Entre copas”. Sin duda, una rola que lleva al público mexicano a otros terrenos musicales con algunos elementos psicodélicos y electrónicos.

Por otra parte, el compositor habló de su próximo álbum Nostalgia banda en el que explorará diferentes matices de la música mexicana: “El siguiente disco es la exploración de la música mexicana en sus diferentes matices”, comentó.

“Hay géneros que ni siquiera puedo nombrar, son invenciones de estar trabajando las canciones y estar experimentando en el estudio, todas beben un poco de la música mexicana , pero ninguna se parece entre sí. Todas tienen este hilo conductual de que se sienten mexicanas, pero todas tienen una corriente propia”, añadió.

Catorces rolas son las que van a componer Nostalgia banda, cada una tiene una corriente musical propia con las cuales podrían seguirse diversos caminos sonoros. Hasta el momento no hay fecha de estreno para el disco, pero estará lanzando algunos temas para que el público conozca su propuesta musical.

El cantante se siente privilegiado por poder grabar las canciones que desea y que el público las reciba con todo el amor, mostrando su esencia y su evolución musical.

“Escuchar ‘Entre copas’ es abrirse una puerta que nunca han escuchado y que se den la oportunidad. Sigan pendientes de cómo cerramos la antigua etapa e iniciamos esta nueva”, concluyó Daniel.