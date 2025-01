Joaquina: “La música tiene el poder de fotografiar momentos”

Joaquina La cantante ganadora del Latin Grammy (Cortesía)

La música es un arte que tiene una infinidad de posibilidades, cada día existen más y más exponentes que comparen su proyecto y más fácilmente con la actual forma de la industria musical, el streaming, una de esas propuestas es la de la joven cantautora venezolana Joaquina Valentina Blavia Canabal o sólo Joaquina en este universo artístico.

La cantautora se presentó a finales del 2024 en el Lunario del Auditorio Nacional y Crónica Escenario tuvo la oportunidad de charlar con ella al respeto de su trayectoria la cual está comenzando con el pie derecho y con la mira a lanzar su primer álbum, además de la relación tan estrecha con su público.

Joaquina ostenta el récord de ser la persona más joven en ganar un Latin Grammy en la categoría de Mejor Nuevo Artista. Sumado a este hito, su talento no pasa desapercibido para grandes figuras de la música, como Seal, Hans Zimmer y Andrea Bocelli, con quien recientemente interpretó el clásico “Vivo por ella” frente a más de 30 mil personas.

“ Estoy en una etapa de mi vida en la que sigo descubriendo quién soy, porque siento que las dos cosas pueden coexistir , tengo 20 años, nací en Caracas, Venezuela, me vine chiquita a Miami me crié aquí, soy cantante y compositora, es lo que más me gusta hacer en el mundo, estoy a punto de lanzar mi primer álbum y me emociona mucho poder estar estar girando, tocando y conociendo a la gente que me escucha”, recordó la cantautora.

Esta mezcla de talento, carisma, juventud y disciplina no ha pasado desapercibida en México, donde Joaquina ya cuenta con un show sold out, mismo que se llevó a cabo el pasado mayo en el foro Bajo Circuito y en el Lunario del Auditorio Nacional donde interpretó todos sus éxitos como “Freno”, “Quise quererte”, “Pesimista”, “Escapar de mí”, “El alquimista” o “No llames lo mío nuestro”, uno de sus más recientes sencillos.

“ Mis canciones hablan de cosas muy personales, hablan de muchas cosas como el desahogo , pero obviamente creo que también sale sobre el escenario un alter ego, que aunque sea algo natural mío, obviamente saca un lado de mí que tal vez fuera la tarima no existe, no está tan potenciado”, dijo.

“ Creo que los dos pueden coexistir, tengo algunas canciones en las que me paro e interactúo más con la audiencia, me muevo más y saltamos, pero también tengo otras canciones en las que me encanta sentarme con la guitarra o con el piano y hacer algo súper introspectivo ”, aseguró Joaquina.

La cantante habló de lo que la impulsa en la música: “ Soy fiel creyente de que me gusta buscar inspiración en todas partes , entonces siento que uno tiene que estar en una retroalimentación constante de inspiración, para mí es muy importante estar leyendo siempre, escribiendo siempre, aunque no esté escribiendo canciones como que estar anotando cosas para que tu mente siempre esté dispuesta a recibir la creatividad”, dijo.

“Obviamente hay momentos de descanso y eso es demasiado necesario también, pero para mí la composición es un músculo, entonces me gusta poder estar en esa retroalimentación constante, porque yo creo que la creatividad existe y uno simplemente tiene que estar dispuesta a canalizarla”, continuó.

La joven cantautora tiene los pies bien plasmados en la tierra y está consciente de su misión en la industria musical, incluido el camino que otras grandes mujeres han labrado, “ cada vez más se van abriendo más espacios para mujeres, creo que ha habido un grupo de mujeres extraordinarias que nos han abierto las puertas y que por eso yo puedo hacer música pop en el 2024 y poder conectar con la gente y aunque apenas estamos empezando ha habido muchas mujeres que nos han abierto esas puertas y que han hecho ese trabajo”, mencionó.

“ Hay mucho trabajo por hacer todavía, pero cada día se están teniendo más conversaciones y se están abriendo más espacios para mujeres , por ejemplo, se está normalizando más eso de ver productoras en una sesión de composición o ingenieras, por ejemplo las ingenieras con las que yo trabajo la mayoría son mujeres”, siguió.

“Trabajo con muchas mujeres en mi equipo en general, mi banda son la mayoría mujeres, entonces me gusta como darnos esos espacios y tener esas conversaciones porque nosotros no crecimos con esa imagen tan puesta, pero tenemos el chance de crearlo para la próxima generación”, sumó.

“ Ser una mujer en la industria ya viene con muchas barreras, porque siento que hay muchos requisitos de edad y tal , no hay edad para nada, creo que durante cada etapa de tu vida puedes tener diferentes cosas por decir, sí hay muchos conceptos sociales puestos sobre las mujeres en la industria, pero cada día siento que se van derrumbando”, sentenció.

Finalmente Joaquina compartió cuál es el objetivo que tiene en la música: “ Mi sueño más grande simplemente ha sido poder hacer mi música, tocar, girar y conocer a la gente que me escucha , ha sido siempre mi sueño más grande”, confesó.

“ Al final mi misión es tener una discografía que me apasione , tener muchos discos a lo largo de mi carrera, apenas estoy empezando apenas voy a sacar el primero, pero sí creo que mi sueño más grande es tener muchos discos que me apasionen, sentirme muy orgullosa de la música que hago y poder en 30 años tocar mi música, eso es algo, que a mí me me apasiona un montón”, continuó.

“ La música tiene el poder de fotografiar momentos tan perfectamente o de ser como una máquina del tiempo , me parece hermoso eso y poder hacer discos y música que refleje lo que estoy viviendo en diferentes etapas de mi vida y estar orgullosa de la música que hago honestamente ese es como mi sueño más grande”, concluyó.

En diciembre estrenó su más reciente sencillo “Aeropuerto”.