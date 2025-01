Esmeralda Soto resignifica la esclerosis gracias a la comedia

Esmeralda Soto Imagen de la actriz y standupera (Cortesía)

“ La comedia me salvó sin duda ”, asegura la actriz y standupera Esmeralda Soto. Reconocida por series como Las Bravas F.C, Soto se presentó el pasado 29 de noviembre con su show Sin awitarse en el Lunario del Auditorio Nacional.

Se trata de un espectáculo en el que aborda temas de su vida como su experiencia con la esclerosis, enfermedad en la cual la comedia ha tenido un papel crucial.

“La comedia me dio un propósito respecto a mi enfermedad. Cuando me diagnosticaron me acuerdo que fue el peor día de mi vida pero juro que sentí, en el hospital que ‘esto algún día va a ser un buen chiste, va a ser gracioso, sé que ahorita no lo está pero algún día va a ser gracioso’ ”, recuerda Esmeralda.

“ Obviamente me mega ‘awité’, estuve ‘awitada’ unos años pero esto me dio mucha fuerza de poder transformar mi historia , no quedarme en el ‘ay, se enfermó‘, sino en que ahora estoy haciendo una rutina, voy a hacer un Lunario y voy a poder hablar de esto. Hasta cierto punto me ha hecho muy agradecida de esto que ha pasado”, comparte.

Esmeralda, quien en 2025 debutará con su primer protagónico en cine en el filme No gracias ya no fumo, asegura que no pretende ser como la nueva gurú de su enfermedad, sin embargo encuentra algo especial en lo que está haciendo dentro del stand up: