Chappell Roan, premio a la estrella emergente en 2025 de la BBC

Chappell Roan “Fue la artista más interesante de los últimos 12 meses”, dijo Jack Sounders, presentador del programa New Music (Especial)

La artista de música pop estadounidense Chappell Roan ha ganado el premio Sound of 2025 de la Radio 1 de la BBC, la encuesta que la emisora realiza para identificar a las mayores estrellas emergentes de la música, anunció este viernes la compañía.

La joven cantante, de 26 años, fue elegida por un panel de más de 180 artistas y expertos entre los que se encuentran Elton John, Dua Lipa o Sam Smith, gracias a su “ colorido estilo de synth-pop con influencias de los años 80 ”, explicó la emisora.

“Nadie merece este galardón más que Chappell Roan. Fue la artista más interesante de los últimos 12 meses y ahora se convertirá en la artista de los próximos 12 meses”, dijo Jack Sounders, presentador del programa New Music de la emisora británica.

Chapelle Roan, nombre artístico de Kayleigh Amstutz (Willard, Missouri, 1998), firmó su primer contrato discográfico en 2017, con 19 años, basado en el single “Die young”, que había subido previamente a Youtube.

Pero el tema que la catapultó fue “Pink Pony Club”, en 2023, mismo año que publicó su primer álbum, The Rise And Fall Of A Midwest Princess, un éxito que tardó en cuajar, pero que se convirtió en un hit en el Festival de Coachella de California en el pasado abril, donde la artista se volvió viral al pronunciar la frase “ soy la artista favorita de tu artista favorito ”.

La lista de los cinco Sonidos de 2025 para la BBC la completan el quinteto de jazz británico Ezra Collective, el dj escocés Barry Can’t Swim, el cantante inglés Myles Smith y la banda de Leeds English Teacher.

Entre los anteriores ganadores de este prestigioso galardón se encuentran Adelle, Ellie Goulding o el rapero 50 Cent.