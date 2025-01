Reserva Films celebra una década como una de las casas productoras del cine mexicano de terror

Reserva Films Sus filmes han llegado al aclamado Festival de Sitges. (Cortesía)

Se cumple una década de vida de una de las productoras más interesantes que ha nacido recientemente en México. Casi especializada en el cine de género y con una identidad que los lleva siempre a innovar o arriesgarse, Reserva Films celebra sus primeros diez años.

Crónica Escenario charló con dos de sus fundadores, Fabio Colonna y Regina F. Guizar, que repasaron el pasado, el presente y vislumbran el futuro de esta visionaria y atrevida casa productora que sigue creciendo con grandes pasos.

Colonna comenzó recordando el origen del nombre de esta peculiar creación. “Estábamos en una lluvia de ideas justo hace 10 años y decíamos estupideces como Tlacuache Films, Torta Films, Bleach Films, muchísimas ideas. Una de esas era Reversa Films. Pero Regina era la que estaba escribiéndolos. Entonces, cuando lo anotó, puso Reserva Films. Nos dimos cuenta ya al final que leímos todas las opciones, salió así y fue como un clic”.

“Creo que los errores han caracterizado mucho a la productora, porque de ellos se aprende y de los errores se crea y creo que eso nos ha ayudado mucho a crear todas nuestras ideas locas que hemos traído ahí. Creo que somos barrocos, esa es la palabra para la que nos creamos. Es un buen concepto”, comentó a su vez Regina.

La creatividad es uno de los sellos más fuertes de Reserva Films. “Algo que nos ha impulsado mucho siempre es el hecho de crear. Creo que llegamos a este mundo para expresarnos, compartir ideas y eso es lo que hemos hecho . Y a pesar de que sí, la gente nos ha dicho que no vamos a poder hacerlo, nosotros cuestionamos ¿por qué no? ¿Quién dice que no? A ver, vamos a realizarlo”, afirmó Fabio.

Un claro ejemplo de ello fue su primer gran éxito en la serie viral para internet, Snap Payaso. “ En ese momento nos aventamos, teníamos un teléfono, algunas ideas y buscamos algo que estuviera viral y funcionara . En ese punto, el recurso que teníamos era nuestro IPhone y lo usamos. Algo que decimos mucho también es que escribir es gratis y pensar ideas, pues también. Entonces, se trata de eso, de no tenerle miedo al qué dirán”, explicó el también director.

“Muchos compañeros se quedan en ese temor o la falta de experiencia”, resaltó Guizar. “Pero nunca vas a tenerla si no te avientas a hacerlo. En nuestro primer cortometraje, Fabio iba a hacer sonido y dirigir al mismo tiempo. Lo hizo para una escena hasta que nos dimos cuenta que no funcionaba porque no sabíamos usar el programa y mejor pusimos los teléfonos ahí y grabamos el audio con el celular. Como siempre, usamos el ingenio mexicano”.

Ese ingenio los llevó a realizar uno de los cortos más exitosos de recién manufactura en el cine mexicano: Unheimlich. “ Fue algo que, más allá de decir ‘vamos a hacer un proyecto con el que ganemos en festivales’, buscamos hacer genuinamente algo que queríamos contar : una chica en la casa con este monstruo y esta parte del espejo. En la escuela que estudiábamos, mucha gente de nuestra generación nos hacía burla porque nos decía ‘ahí van los del Santo contra el payaso’ y nosotros le decíamos ‘sí, y qué’”, afirmó Fabio.

“ Desde un inicio que Regina y yo empezamos junto con Arantxa (Suárez) , nuestra socia, nos propusimos hacer las cosas que genuinamente queríamos . Si quisiéramos ganar dinero o ser populares, no hubiéramos hecho cine. Siempre hemos sido muy fieles a abrazar esa rareza. Y gracias a este camino hemos encontrado a gente que también está en su trip, que quiere expresar ideas y se sale de una norma. Y eso es bien chido porque al final de cuentas abrazamos la diversidad, que somos seres únicos y que hay gente que les gusta verse por dentro y mostrar sus vísceras, su propio vómito y oscuridad”, complementó.

Unheimlich le abrió las puertas a Reserva Films hacia caminos más interesantes. “ El hecho de haber ido a SITGES nos abrió mucho el panorama. Tenemos una carrera aquí, y el llegar costaba. Pero fue muy bonito ver la recepción que la audiencia mexicana nos dio . Nosotros estamos muy impactados con lo que logró hacer porque conectó con muchísimas personas en todo el mundo, no solo en México. Y eso fue súper bonito para nosotros porque al final creo que las historias son para ser contadas y para que la gente las escuche. Ha sido muy bonito ver su trayectoria y cómo ha logrado impactar a tantos”, reflexionó Regina.

Y así, su historia los llevó a manos de gente como Gigi Saúl Guerrero y otros cineastas del género mexicanos. “Sin esta generación de cineastas que hizo terror que son muy cercanos a nosotros, no estaríamos aquí. De no ser por Isaac Ezban, Gigi, Edgar Nito, Jorge Michel Grau, Michelle Garza Cervera o el maestro Lex Ortega, que empezaron a hacer terror, igual aventurándose, diciendo ‘esto me gusta, y lo voy a hacer’, creando sus propias casas productoras, sus comunidades y equipo, locuras que muchas veces no están apoyadas por ningún estímulo fiscal, no existiría Reserva”, declaró tajante Colonna.

“ Ellos con una cámara y un gran equipo detrás, sacan las películas, las mueven, ganan premios y, sobre todo, inspiran a la banda a seguir sus pasos . Con Gigi, tuvimos un acercamiento donde nos presentó su corto de El gigante, que apenas estaba en festivales y sabíamos que queríamos ser parte de esta cadena. De cierta forma, ella nos apadrinó y nos cobijó muchísimo para seguir creando”, agradeció el realizador.

A sus 10 años, Reserva Films sigue arriesgándose e innovando, entrándole ahora al mundo del “cinema music” con la banda Malcriada, así como los mangas con su versión impresa de Unheimlich.

“Con KO fue una cosa bien bonita con los chicos de Malcriada. Hace como cinco años les produjimos un vídeo y se quedó la relación. Cuando los vi en TikTok, vi que tenían algo muy especial, y fuimos a un concierto de ellos en la Ciudad de México, y ahí volvimos a conectar”, explicó Guizar.

“ Nos dijeron si queríamos hacer el video musical, aceptamos y lo empezamos a desarrollar . El proyecto creció muchísimo, nunca pensamos que iba a ser esto, con esta onda cyberpunk así chido, mexa. La música es un arte bien bonito, una forma de expresión muy espiritual, independientemente del género y haberlo bajado a este proyecto fue muy hermoso”, mencionó a su vez Fabio.

En cuanto al manga inspirado en su proyecto más exitoso, también hubo todo un proceso en el que Reserva Films comienza a diversificarse. “ Somos un espacio para crear en todos los ámbitos, ya sea música, animación y demás . Creemos en expresarnos y una de estas formas es el manga, que nació porque todo el mundo nos decía que debería de ser un cómic y que no funcionaría en filme”, recordó Regina.

“Después de todo, lo terminamos haciendo gracias a Chris, el artista que hizo todo. Fabs hizo un súper click con él, además de que es fan de Junji Itto. Nos llevó un año terminarlo, también fue un proceso largo. Chris es un artista súper talentoso y le metió toda la pasión y el amor y estamos muy contentos de poder compartirlo”, añadió la productora.

Aunque Reserva Films se ha inclinado más por la parte del terror, queda claro para Colonna y Guizar que recuperar la cultura popular es algo que también buscan hacer en la productora. “ A final de cuentas, el cine de ficheras, la sexy comedia, los luchadores, es todo nuestra cultura . Muchas veces en cine de terror volteamos al cine hollywoodense de los 70 y 80 y está chido. Pero tenemos toda una cultura y barrio bien rico Y lo hemos dicho muchas veces: somos bien afortunados de ser mexicanos”, señaló Colonna.

“ Ser mexicano es pura chingoneria , Por eso, creemos que estudiar a René Cardona, a Taboada y todo ese cine es enriquecedor y te hace sentir orgulloso de nuestra historia y del saber que dejamos nosotros también un granito de arena respetando nuestra sangre. Antes que ser productores de terror, somos una casa productora muy mexicana y apoyamos siempre a nuestra raza”, agregó el joven cineasta.

Pero ¿qué le depara en el futuro a la casa productora? “ Tenemos algunos guiones e ideas sobre este tipo de influencias . Por ejemplo, por ahí hay una de luchas y es que tenemos tanta cultura, tradición y folclor lleno de leyendas que darnos un clavado en ello encuentras muchas joyas que, incluso países de fuera, voltean a ver dentro de México. Hay mucha fuerza y potencial aquí”, manifestó Guizar.

“ Viene mucho cine, muchas alianzas, muchas comunidades, muchas cosas nuevas. Y hay que seguir dándole fuerte porque queremos seguir haciendo y creando comunidad . Al final, Reserva es una casa para cineastas mexicanos que quieren crear, contar historias y así es como lo hemos visto. Le hemos abierto las puertas a todas las personas que han venido con nosotros y estamos muy agradecidos porque el cine lo hacemos todos”, expuso Fabio.