Cassandra Sánchez Navarro y José Eduardo Derbez, sobre ‘Mesa de regalos’: “Hacer comedia ahorita es algo de alto riesgo”

‘Mesa de regalos’ de Noé Santillán-López Fotograma del filme. (Cortesía)

Después de crear un entretenido asalto en Purasangre (2016), ahondar en la dinámica de la vida del mariachi con Una última y nos vamos (2015) y de ahondar en la infelicidad del matrimonio maduro en Infelices para siempre (2023), Noé Santillán-López, con ayuda de Cassandra Sánchez Navarro y José Eduardo Derbez, le entra al subgénero de las bodas a través de una estafa ingeniosa con ciertas sorpresas en Mesa de regalos y Crónica Escenario charló con este trío sobre dar vida a esta efectiva comedia.

Los actores dan vida a Nicolás y Antonia son dos amigos de toda la vida que ven cómo todos disfrutan de estabilidad emocional y laboral, mientras ellos son un desastre. Después de asistir a más de una decena de bodas ajenas y buscando el empujoncito económico que necesitan para cumplir sus sueños, deciden poner en marcha una idea descarada pero brillante: ¡casarse!

Pero no lo harán de verdad. Sus planes son anunciar su supuesto amor escondido, organizar una gran boda, recolectar el dinero de los regalos y que Antonia deje plantado a Nicolás en el altar. Asumen que, después del escándalo, nadie será capaz de pedir que le devuelvan el regalo, y así se dividirán el botín para financiar sus sueños.

“ Creo que la boda es el pretexto de la película y lo que me gustó mucho es que me identifique muchísimo con ciertos temas . Hay muchas cosas muy personales de amigos que se enamoran, de relaciones así que me conecté cañón ahí”, declaró Santillán-López.

“Además, nunca había hecho una cinta que tuviera una boda de por medio y aquí hay más de una. Entonces pasé de lo que era un estudio del matrimonio que se convierte en algo mucho más allá en esta relación de amigos que se enamoran , que llegan a saber que hay algo más y que, en las buenas y en las malas, se tienen el uno al otro. Y quedé muy feliz, muy emocionado con el resultado”.

Mesa de regalos funciona gracias a la encantadora química entre Antonia (Sánchez Navarro) y Nico (Derbez), algo que, según José Eduardo, nació de forma natural. “ Fue instantáneo, realmente desde que estábamos en los ensayos, lecturas, desarrollo de personajes, existió esa chispa . Además, nos pusimos muy contentos de por fin trabajar juntos porque nos había costado. Acá se ponía sus moños”, bromeó.

“Me costó mucho cazarla para poder trabajar con ella. Ahora se logró y obviamente con nuestro querido director, que nos ayudó más a poder desarrollar nuestros personajes y que fueran así de bonitos, reales, cagados, para podernos sentir identificados con ellos”, agregó.

Para Cassandra, otro factor que ayudó entre ellos fue el guión de Juan Carlos Aparicio, Daniela Richer y Mateo Stivelberg.

“ Hay algo muy genuino del texto que, solito, tiene una muy buena historia que queríamos contar . Hicieron una historia maravillosa que me parece que a todos nos atrapó, pero lo bonito de tener este texto tan real es que nos podíamos nosotros identificar con él. Entonces antes de la toma ya estábamos ahí en el cotorreo y después de la toma seguíamos llevando la escena a otro lugar, y eso hizo que hubiera mucho que aportar”, dijo.

“ Había mucha disposición, muchas ganas y mucho de donde jalar de nuestras vidas personales para poderle meter al proyecto y todo eso hizo que fluyera todavía más las cosas . Aparte de que sí teníamos un cariño y una química bastante natural desde el primer segundo”, añadió la carismática actriz de Cindy la Regia.

Y aunque existe ese gran texto, también el factor de la improvisación fue importante para la comedia de Mesa de regalos: “Siempre hubo eso entre ambos y la clave de ello es que uno de y el otro reciba y le agregue algo de su parte. En eso somos muy buenos”, afirmó Sánchez Navarro.

“No siempre pasa que tu compañero tenga algo que aportar. Hay quienes, cuando quieres improvisar y tienes la oportunidad de tener un director que te de esa libertad, les lanzas el balón y es de ‘es que eso no iba, no lo dice el texto’. Y honestamente, creo que los mejores chistes de la película son los que salieron en el set improvisados”, ahondó José Eduardo.

Aunque el panorama de la comedia mexicana sigue siendo exitoso más allá de las quejas del público, Derbez habló de los retos que es hacerla en estos tiempos.

“ Hacer comedia ahorita es algo de alto riesgo, sí. No es fácil, no es aplaudido tampoco y siempre es criticado . Claro que no puedes darle gusto tampoco a todos ni ser monedita de oro, pero creo que, mientras hables desde una posición de respeto y que se entienda que es un personaje que viene desde un lado y que no es nada más por soltar las cosas por soltarlas y que hay un final justificado, no debería haber problema”, comentó.

“Es como cuando vas a ver un stand-up. La gente que va es excesivamente difícil que se ofendan o se disgusten o se asombren por algo que es políticamente incorrecto porque sabes a lo que vas . Si tú vas a ver comedia no puedes ir con este rollo de ‘espero que no vayan a hablar de esto o de lo otro’. Si es así, mejor ve a ver otra cosa. Por eso creo que mientras venga del respeto, la comedia está bien”, agregó el actor.

“ En mi caso y mi chamba, soy antes que nada director de actores. Dependo de ellos y creo que ese respeto que dices que le tienen que dar al personaje y a la historia todos lo entendieron perfecto y todos aportaron para cumplir esa meta y se volvió un reto padre porque todos le echamos de nuestra cosecha y nuestra energía positiva para que los actores brillaran a la par de la historia”, enfatizó el cineasta.