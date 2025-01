‘Emilia Pérez’ triunfa con 13 nominaciones a los premios Oscar

Elenco de ‘Emilia Pérez’ Adriana Paz, de izquierda a derecha, Édgar Ramírez, Selena Gomez, Jacques Audiard, Karla Sofía Gascón y Zoe Saldaña en los Globos de Oro (Especial)

El narco-musical Emilia Pérez, protagonizado por la española Karla Sofía Gascón y la dominicana Zoe Saldaña, lidera las nominaciones a los premios Oscar con 13 candidaturas, seguidos por The Brutalist y el musical Wicked, con 10 cada una.

La película del francés Jacques Audiard se postula a ganar la estatuilla más prestigiosa del cine a mejor película y mejor película internacional, unas categorías que comparte junto a la brasileña I’m Still Here, protagonizada por Fernanda Torres.

Es poco habitual en estos premios que dos películas nominadas en la terna a mejor internacional también se encuentren entre las aspirantes a la categoría reina de mejor película, un hito que han logrado contados filmes en el pasado, como Parasite o Roma.

Al protagonismo foráneo de Emilia Pérez y I’m Still Here se suma la producción franco inglesa The Substance que, con cinco nominaciones, es también la única que está dirigida por una mujer, Coralie Fargeat.

A estas tres producciones se añaden Anora, The Brutalist, A Complete Unknown, Conclave, Nickel Boys y Wicked en la categoría a mejor película.

Gascón y Torres se verán las caras también en la carrera por el Oscar a mejor actriz junto a Demi Moore (The Substance), Cynthia Erivo (Wicked) y Mikey Madison, por la comedia dramática Anora.

La española Gascón se convierte además con su histórica nominación en la primera actriz trans en optar a una estatuilla de la Academia de Hollywood.

Su compañera, la actriz de origen dominicano Zoe Saldaña, luchará con Monica Barbaro (A Complete Unknown), Ariana Grande (Wicked), Felicity Jones (The Brutalist) e Isabella Rossellini (Conclave) por el premio a mejor actriz de reparto.

Adrien Brody durante la presentación de The Brutalist en la Mostra Adrien Brody durante la presentación de The Brutalist en la Mostra (The Brutalist - Photocall - 81st Venice Film Festival/EFE)

En las ternas masculinas, las premoniciones de la prensa especializada de Hollywood se cumplieron con Adrien Brody (The Brutalist), Ralph Fiennes (Conclave), Timothée Chalamet (A Complete Unknown), Sebastian Stan (The Apprentice) y Colman Domingo (Sing Sing) optando al Oscar a mejor actor.

Y en las de actor de reparto, Yura Borisov (Anora), Keiran Culkin (A Real Pain), Edward Norton (A Complete Unknown), Guy Pearce (The Brutalist) y Jeremy Strong (The Apprentice) quedaron entre los seleccionados por la Academia.

La gala comenzó rindiendo un homenaje a las víctimas por los devastadores incendios que asolan Los Ángeles, meca del entretenimiento y hogar de estos premios que tendrán lugar el próximo 2 de marzo en el emblemático Teatro Dolby.

“ Las últimas semanas han demostrado lo que ya sabemos que es cierto, nuestra industria cinematográfica y Los Ángeles son resistentes , y durante casi un siglo, los Oscar nos han reunido para unir y celebrar nuestra comunidad cinematográfica mundial”, dijo la presidenta de la Academia Janet Yang en el arranque del anuncio de las nominaciones.

A las 13 candidaturas que ostenta Emilia Pérez, se suman las de mejor director, dos en mejor canción, mejor cinematografía y mejor banda sonora, entre otras.

Por su parte, el drama eclesiástico Conclave, que logró 8 candidaturas; la biografía de la estrella estadounidense Bob Dylan, A Complete Unknown (7); y la comedia Anora (6) cierran la lista de películas con más nominaciones.