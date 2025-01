Rock, historia y un venue legendario. AFI en House of Vans CDMX

AFI La banda estadounidense se presenta en House of Vans en una celebración de la cultura alternativa (Especial)

El 1 de febrero de 2025, la Ciudad de México será testigo de un evento que promete quedar grabado en la memoria de los amantes del rock alternativo: AFI, la icónica banda estadounidense, se presentará en House of Vans. Este concierto gratuito, cuyos accesos se agotaron en tan solo 10 minutos, marca un inicio espectacular para el cuarto año de este espacio cultural en México.

AFI, acrónimo de A Fire Inside, se formó en 1991 en Ukiah, California. Con más de tres décadas de trayectoria, la banda ha evolucionado desde sus raíces en el hardcore punk hasta abarcar géneros como el post-punk y el new wave. Su alineación actual incluye a Davey Havok en la voz, Adam Carson en la batería, Hunter Burgan en el bajo y Jade Puget en la guitarra. A lo largo de su carrera, han lanzado once álbumes de estudio, siendo Bodies (2021) el más reciente.

La presentación de AFI en House of Vans no es solo un concierto; es una celebración de la cultura alternativa y la creatividad que este espacio representa. Ubicado en la Ciudad de México, House of Vans se ha consolidado como un epicentro donde convergen el arte, la música y los deportes de acción. Desde su inauguración, ha ofrecido a la comunidad una plataforma para aprender, expresarse y conectarse con artistas y atletas de renombre.

En una entrevista con Aaron Álvarez, Senior Marketing Communications Manager de Vans México, se destacó la importancia de este espacio para la comunidad local:

“ La realidad es que creo que la respuesta para mí es la misma y es justamente esta comunidad ya de House of Vans . Ya la gente ubica el espacio como un lugar para aprender algo nuevo, para ver a tu artista favorito, para aprender un deporte nuevo. Es un foro multicultural y multidisciplinario, y creo que ese fue el objetivo que se planteó desde Vans para este proyecto”, comentó.

El impacto de House of Vans ha sido significativo no solo en la escena musical, sino también en el arte y los deportes extremos, pilares fundamentales en la identidad de Vans. Según Álvarez, uno de los aspectos más importantes del proyecto es su capacidad de reunir diferentes comunidades en un mismo espacio.

“No solamente es una comunidad, hay muchas comunidades dentro de House of Vans en la Ciudad de México. También hemos tenido proyectos de todas partes de México e incluso internacionales. Siempre cuidamos quiénes están al frente de los proyectos, qué representan y si se alinean con los valores de la marca. Queremos que House of Vans sea un espacio inclusivo, donde cualquier persona pueda sentirse parte de esta cultura”, destacó.

La elección de AFI para inaugurar la programación musical de 2025 en House of Vans no es casualidad. La banda ha sido un referente para generaciones de seguidores del rock alternativo, y su música ha resonado profundamente en la escena mexicana. Canciones emblemáticas como “Miss murder” y “Girl’s not grey” han dejado una huella imborrable en la cultura musical.

La expectativa por este concierto es palpable. Los boletos, que se ofrecieron de manera gratuita mediante registro previo, se agotaron en cuestión de minutos, evidenciando la devoción y entusiasmo de los fans mexicanos por ver a AFI en un entorno tan íntimo y especial.

House of Vans, en sus casi cuatro años de existencia en México, ha sido testigo de momentos inolvidables. Desde presentaciones musicales de alto calibre hasta exposiciones de arte y competencias de deportes extremos, este espacio ha fomentado una comunidad vibrante y diversa. La presentación de AFI se suma a esta lista de eventos memorables, consolidando aún más su reputación como un punto de encuentro para la cultura juvenil y alternativa.

“ Estamos muy contentos con lo que se ha construido. House of Vans ya es un espacio consolidado, donde la comunidad sigue creciendo y donde cada vez más artistas y creativos encuentran una plataforma para expresarse. Este año queremos darle aún más peso al arte y a los deportes de acción, sin dejar de lado la música”, dijo.

Para aquellos que no lograron obtener boletos, la esperanza reside en futuras presentaciones y eventos que House of Vans seguramente seguirá ofreciendo. La combinación de una banda legendaria como AFI y un espacio tan emblemático promete ser una experiencia única, celebrando la música, el arte y la comunidad en su máxima expresión.

La próxima presentación de AFI en House of Vans es más que un simple concierto; es un testimonio del poder de la música para unir a las personas y celebrar la creatividad en todas sus formas. Es un recordatorio de la vibrante escena cultural de la Ciudad de México y de cómo espacios como House of Vans continúan siendo fundamentales para su desarrollo y enriquecimiento.

Para más información sobre futuros eventos y actividades, se recomienda estar atento a las comunicaciones oficiales de House of Vans.