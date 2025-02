‘Parejas hambrientas’, una visceral obra sobre las relaciones humanas desde la comida, el sexo y la mentira

Imagen de la obra Parejas hambrientas (CORTESÍA Yolo Martínez)

El teatro se ha caracterizado por ser un lugar donde jóvenes promesas arrancan el vuelo de sus sueños en el mundo artístico. Como el joven, veracruzano, escritor, director y actor que cumple 10 años de AB Producciones y lo celebra con su nuevo estreno Parejas hambrientas, una obra escrita y dirigida por él.

Con este montaje, el dramaturgo Alan Blasco vuelve a la puesta en escena tras cuatro años de ausencia, la cual se estrenó la noche del 21 de enero en El Círculo Teatral, una obra que profundiza fibras un tanto sensibles, pero con un toque de humor, una comedia negra que no intenta evadir conversaciones incómodas, sino que las expone sobre la mesa.

“Decidí que fuera un humor negro porque yo creo que ya de por si son temas de mis cuales nos cuesta hablar, mi intención no es que el espectador salga abrumado o hasta triste, sino al contrario que se divierta, hay cosas que nos pasan en la vida y que a veces no controlamos del todo”, dijo el director en entrevista con Crónica Escenario.

“Hablar de temas como la depresión, la violencia, el machismo, por ejemplo y toda esa toxicidad con la que a veces vivimos me parece que es importante exponer, pero también que las personas se olviden un ratito de la rutina”, mencionó Blasco.

UNA VELADA INOLVIDABLE

La obra nos adentra en una velada inolvidable en la vida de Teresa y Nelson, un matrimonio al borde del colapso económico que organiza una cena de negocios como último recurso para salvarse. Sin embargo, la llegada del hermano menor de Teresa desata una serie de eventos inesperados.

La comida, el sexo y la mentira se convierten en platillo principal de la noche, revelando secretos oscuros, romances escondidos y fantasías inconfesables. Con un estilo irreverente y una narrativa llena de tensiones, Parejas hambrientas nos muestra el lado más visceral y humano de sus personajes.

ELENCO DE LUJO

El elenco está conformado por grandes talentos Ana Corti, Annesy Lozano, Carlos Hendrick, Christian Muñoz y Patricio de Rodas quienes interpretan a cinco personajes cuya búsqueda de amor, poder y venganza se convierten en el clímax de la trama.

AB Producciones es quien lleva bajo su cargo este montaje con el diseño de iluminación de Edgar Mora y la colaboración creativa de Salomón Mondragón, rompiendo con el esquema tradicional del teatro.

LOS DESAFÍOS DEL MONTAJE

El escritor y director de esta obra se enfrentó a grandes retos para este nuevo proyecto, pues el trabajar junto con un electo de gran calidad lo hizo dar muchísimo para el público y sus compañeros.

“Estar con el elenco con el que estoy, con la producción con la que estoy, me hizo esforzarme y comprometerme muchísimo más, este proyecto antes que nada tiene mucho corazón, pues lo hice con mucho cariño, todo el esfuerzo es por mis compañeros porque ellos creyeron en este proyecto, creyeron en mí y yo agradezco mucho eso, entonces no sé si son expectativas, pero mi intención es no fallarles, así como también por el público, que es la principal razón por la que uno está aquí”, dijo el dramaturgo.

UNA OBRA SOBRE TEMAS COMPLICADOS





El drama expone en la mesa temas que son un tanto delicados, que a veces se vuelven difíciles de expresar, pero como adultos vale la pena reflexionar sobre ellos. Durante aproximadamente 90 minutos vivirás momentos de gran tensión, sobre todo, un show donde quizá puedas verte reflejado, pero lo más importante es que estarás acompañado de ese humor.

“Yo diría que existen dos grandes razones para no perderse esta obra, la primera es que si te gusta el teatro y te gustan la comedia te aseguro que la obra es el lugar adecuado para pasártela de poca, te garantizo que te vas a divertir muchísimo porque las risas no van a faltar y la segunda razón es que muchas veces nos vemos reflejados en estos personajes”, destacó Blasco.

“Cuando vamos creciendo llega un punto en nuestra vida donde nos perdemos, no sabemos cuál es el rumbo de ésta y quizá no le encuentras el sentido de tu existencia, si te ha pasado o te encuentras en ese momento te prometo que te verás reflejado con alguno de los personajes, te sentirás identificado y comprendido, sobre todo pienso que puede llegar a ser una reflexión en tu vida”, complementó.

EN CARTELERA

Parejas hambrientas se encuentra disponible en El Círculo Teatral, ubicado en Veracruz 108, colonia la Condesa Ciudad de México. Actualmente la temporada continúa en cartelera hasta el 18 de febrero de 2025, cuenta con funciones todos los martes a las 20:30 horas y puedes adquirir tus boletos directamente en la taquilla del teatro o a través del sitio oficial.

Además, habrá algunos días de promoción para que la obra esté al alcancé de todo el público y puedan disfrutar de un buen momento.