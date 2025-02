Bobby Pulido se retirará de los escenarios en el Auditorio Nacional para ser servidor público

El cantante Bobby Pulido El cantante méxicoamericano, Bobby Pulido, ofreció una conferencia de prensa para anunciar su gira del adiós. (CUARTOSCURO/Daniel Augusto/Daniel Augusto)

Booby Pulido, cantautor muy reconocido dentro del regional mexicano, anunció su retiro de la música, pues en los siguientes años buscará incursionar dentro de la política mexicana. Fue en una conferencia de prensa con motivo de su Por la puerta grande tour en donde confirmó que pronto se irá de la música de manera permanente y piensa servir al pueblo mexicano.

“No tengo una fecha exacta, vamos a hacer la gira este año 2025, pero también sé que en el principio del próximo año también puedo estar haciendo fechas, o sea creo que puede ser a mediados del siguiente año me retire. Me voy a postular a un puesto político y si gano le voy a entrar por ahí. Si la gente me quiere en el servicio público voy a seguir ahí”, expresó el cantante.

También compartió que se encuentra en un momento muy feliz y pleno de su vida, en el que quiere empezar algo nuevo y que mejor que dedicarse a lo que era su sueño: “Yo fue becado para estudiar Ciencias Políticas y ese era mi sueño, pero la música me coqueteó y le seguí por ahí, pero la verdad yo siento que un chavo de Texas que logró entrar a México y llevar treinta años de carrera, me hace sentirme pleno. De repente estoy nostálgico, pero estoy viendo hacia delante y lo que viene, es una meta difícil, no es una garantía, pero me siento bien y muy seguro de mi decisión”, contó.

El artista resaltó que estudió Ciencia Política e incluso su familia sabía que esto pasaría, pero en lo que llega el momento de compartir todos los detalles sobre su nueva faceta profesional, quiere dar todo en los escenarios:

“Yo sé que el próximo año va haber mucho tiempo para hacer campaña fuerte, pero ahora me quiero enfocar en la gira, en todo lo que viene y qué tipo de despedida va a ser. Prefiero esperarme y enfocarme en esto, ya vendrá el momento en el que yo anuncie lo que viene”, comentó.

Por otra parte, Bobby fue víctima del tráfico de la Ciudad de México y tuvo que viajar con un policía en motocicleta para poder llegar al evento, así que compartió su experiencia: “Son las experiencias de la CDMX, aquí quién no ha estado en el tráfico y llega tarde a algún lado. Cuando venía no pensaba en que íbamos a llegar a esto y que iban a ir por mí en moto, pero así es la vida”.

Será el siguiente 9 de agosto del año en curso que Bobby Pulido se presente en el Auditorio Nacional, un escenario que lo llena y que para él es su esfuerzo y dedicación materializado. De la misma forma, comentó que se siente muy agradecido con todo su público y feliz porque su música ha rebasado la brecha generacional.

“ Gracias a toda la gente que escucha mi música y que todos estos años ha saltado generaciones por generaciones, yo no siento más que agradecimiento para el público y voy a dejar todo en el escenario ”, dijo el cantante antes de retirarse.

Sin duda, no te puedes perder el show de uno de los cantantes más queridos del regional mexicano, es una oportunidad única antes de que se vaya de la música y comience su nueva faceta.