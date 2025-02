Estamos siendo felices: El Tri celebra 55 años de rock en el Estadio GNP

El Tri en el Estadio GNP Una de las mejores fotos de la noche. (Adrián Contreras)

“Lo que me motiva a seguir adelante es ver cómo el público y la raza se olvida de sus broncas cuando está rocanroleando conmigo y se siente libre y se desahoga gritando”, dijo Alex Lora en una entrevista en el 2023 antes de presentarse en Los Ángeles.

Leyenda viva del rock and roll mexicano el músico hizo efectivo ese mantra al lado de su banda El Tri la noche de este sábado en el Estadio GNP con una histórica presentación de cuatro horas de duración.

A las 20:40 horas un videoclip introductorio de la banda y su vínculo con México marcaron el inicio de la celebración. Visuales de una danza de Quetzalcoatl con tintes de rock y visuales de calendarios aztecas se dejaron ver previo a un performance que hicieron un grupo de danzantes que fueron el preámbulo para que Alex Lora saliera de un elevado en medio del escenario a darse un baño de gloria por parte de su fans.

“¿Estamos siendo felices?”, preguntó por primera vez de las decenas de veces que le ha preguntado a su público como en cada presentación. Luego hizo el grito que tanto lo caracteriza: “Viva México cabrones y que viva el rock and roll”, para comenzar con “La raza más chida” y causar la euforia de sus fanáticos.

El Tri en el Estadio GNP La banda tocó lo mejor de su repertorio. (Adrián Contreras)

“En todo el mundo no hay nada igual... estamos hechos de la mezcla del tequila y el mezcal” dice la canción mientras Lora se pasea por el escenario con su peculiar guitarra en forma de una mano grosera y la felicidad en su rostro de saberse leyenda de los escenarios en México.

“En 55 años de conciertos he aprendido a tocar el instrumento principal de El Tri que es la voz del público”, dijo Lora en la mencionada entrevista y la noche del sábado lo demostró al mantener cautivos a los miles de fanáticos por cuatro horas.

Sólo él puede hacer que el “Himno nacional” se cante con rabia y gozo. “Vivan los héroes que nos dieron patria... Viva Hidalgo y Morelos... Viva Villa y Zapata”, dijo al final. “Chinguen a su madre los políticos hijos de puta que nos chingan”, alzó la voz en la primera protesta contra la clase gobernante: “Viva la virgen de Guadalupe. Viva México y que viva el rock and roll”, siguió para después dar vida a “El boogie de El Tri”.

“¿Están contentos niños? Muchas gracias a toda la raza por haber venido a festejar 56 años de rock and roll de México para el mundo... que se oigan esas pinches palmas”, animó el cantante a su audiencia para tocar temas con los que se identifica cada barrio del país como “Ya no le metas a esa madre”; “La balada”, “Maldito ritmo” o “FZ 10”: “Quiero agradecer a la banda que vino de fuera de Argentina, Las Vegas y Perú. Muchas gracias, son ustedes muy chingones”, expresó.

El Tri en el Estadio GNP Este 2025 cumplirá 56 años de carrera. (Adrián Contreras)

Pero también exaltó su conexión con la Ciudad de México y celebró el orgullo de los que habitan la capital con “Chilango incomprendido”, “Mente rockera” y “Una y otra vez”, y luego vino un nuevo despunte de decibeles con “El muchacho chicho” y “Nocivo para la salud”.

El público ovacionó a la banda en todo momento porque no sólo Alex Lora brilló en el escenario, los músicos hicieron vibrar la memoria con cada batacazo, acorde de guitarra y ni qué decir de ese sello de calidad de la armónica en Rafael Salgado. Sonaron después “Es lo mejor”, “Ratero” y “Pobre soñador”, que emocionó hasta las lágrimas a algunos presentes.

Para estas alturas del concierto El Tri ya había tocado 15 canciones de su repertorio y las sorpresas continuaron como un reconocimiento que le dieron Dave Evans, miembro fundador de AC/DC y Paul Shortino, ex integrante de Quiet Riot. Esta distinción también estuvo firmada por Fran Cosmo (Boston), Dave Bickler (Survivor), Johnny Edwards (Foreigner), Wally Palmar (The Romantics) y Alex Ligertwood (Santana), quienes forman parte del proyecto Icons Of Classic Rock.

La respuesta al homenaje fue cantar “Todo por el rock and roll” que le dio nombre al concierto y luego “Viva el rock and roll” que estuvo lleno de euforia.

El Tri en el Estadio GNP Rindió homenaje a Javier Bátiz. (Adrián Contreras)

“Hace 39 años que falleció la sacerdotisa de la sierra de oaxaca y sería un pecado no cantarle esta noche”, dijo para cantar su tema “María Sabina”, a la que le siguieron “Seguro de vida”, “Caseta de cuota” y luego otro homenaje con su versión de “The house of the rising sun”, de The Animals.

La histórica velada continuó con otro puñado de temas icónicos como “Niño sin amor”, “Parece fácil” y “A huevo la cagas” con el público bailando cada una desde su lugar con el típico movimiento de cabeza o bailando con los pasos del barrio más rasposo: “Dicen que la salsa, que el reggaetón, que los corridos tumbados y no sé qué mamada más, pero yo sólo sé que el rock and roll no morirá jamás”, dijo para cantar “El rock nunca muere”.

Como orgulloso mexicano se prestó a combinar su rock con el sonido del Mariachi Misterio de Puebla que llegó para cantar “La vida no vale nada”, “México lindo” y “El rey” que exaltaban el orgullo nacional del músico. El mariachi salió luego de hacer un homenaje con su versión de “Triste canción” que dejó emocionados a los presentes.

Con el orgullo patriota en todo lo alto Lora encendió los ánimos al cantar un tema que le compuso a Donald Trump, presidente de EU: “Esta va para un compa. Una rolita que ya se la cantábamos desde antes, pero ahora más cabrón... ¡No me van a tener aquí como pendejo cantando, que se oiga toda la gente raza!... ¡Porque te mueres, Trump!”, dijo Alex Lora para comenzar a interpretar la canción dedicada al mandatario.

El Tri en el Estadio GNP Ha sido uno de los conciertos más grandes de su carrera. (Adrián Contreras)

Pero lo mejor aún estaba por venir y para gozo de los fanáticos sonaron clásicos como “Metro Balderas”, una espectacular versión de “San Juanico” que recuerda la tragedia ocurrida en ese lugar en 1984 y “Dueño del mundo”. Ni qué decir de las emociones al cantar “Todo me sale mal”, “La gitana” y “Nostalgia” que cerró con el grito de “y que chingue a su madre la violencia”.

“Parece que la están pasando mal porque no me han mentado la madre”, dijo Lora para provocar los silbidos y gritos de su gente: Hemos roto nuestro propio récord, la vez pasada fueron 20 mil u ahora son 60 mil personas que me la están mentando”, dijo para llevarse una ovación.

“¿Ustedes creen que yo vengo a hacerle a la mamada?”, dijo para unir las voces de los presentes al ritmo de “Las piedras rodantes”, que fue otro punto climático de la noche.

“Lo que hace que esta música exista es la raza”, dijo en tono de agradecimiento y luego siguió con el momento emotivo: “Vamos a dedicar una rolita que se nos adelantó. Para Javier Bátíz y para Angélica Infante… para El Sorullo y para los que quisieramos que estuvieran aquí ahorita va un respetuoso minuto de desmadre”, dijo para exaltar los ánimos del público y luego decir “que se oiga hasta el cielo”, al momento de iniciar a cantar “Cuando tu no estas”.

El Tri en el Estadio GNP Es una leyenda en la música mexicana. (Adrián Contreras)

“Fueron un chingo las peticiones pero si hubiéramos tocado todas las rolas hubiéramos tocado hasta las 4 de la mañana”, dijo anunciando la recta final, “pero no no nos podemos ir sin tocar esta”, expresó para iniciar “ADO”.

“Son ustedes un público de poca madre. Que han demostrado en todo el mundo que la banda del rock de México es muy chingona y para celebrar nos dejaremos caer esa que dice…”, expresó a modo de introducción de “Triste canción”, que sonó emotivamente entre pirotecnia y que marcó la despedida de la banda respondiendo claramente con un sí a la pregunta de si estamos siendo felices: “Que dios bendiga al rock mexicano”, dijo Lora para despedirse.