Big Time Rush en CDMX 2026: horario, setlist y todo lo que debes saber antes del concierto en el Palacio de los Deportes

El esperado show de Big Time Rush en CDMX se realizará este 21 de febrero de 2026 en el Palacio de los Deportes, con inicio programado a las 8:00 pm.

Las puertas suelen abrir desde las 4:00 o 5:00 pm, lo que permite a las y los asistentes llegar con tiempo, ubicar sus lugares, comprar merch y disfrutar del ambiente previo al espectáculo.

Este concierto forma parte de la gira In Real Life Worldwide Tour, con la que la agrupación ha recorrido distintas ciudades del mundo y varias plazas en México.

¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes?

El recinto, ubicado en la zona oriente de la ciudad, es uno de los foros más conocidos para espectáculos masivos y destaca por su accesibilidad en transporte público y coche.

Opciones de transporte recomendadas

Metro: las estación más cercana es Velodromo

las estación más cercana es Velodromo Auto: se recomienda anticipar la llegada por el tráfico habitual en eventos y la escases de los espacios

se recomienda anticipar la llegada por el tráfico habitual en eventos y la escases de los espacios Transporte por aplicación: esta opción suele ser una de las favoritas al finalizar el concierto; solo ten cuidado con las tarifas

El posible setlist de Big Time Rush en CDMX

Aunque el repertorio puede variar, la gira ha incluido un recorrido por los mayores éxitos del grupo, combinando momentos acústicos y de alta energía:

Canciones que podrían sonar

Big Time Rush

Windows Down

Boyfriend

Worldwide

Til I Forget About You

El espectáculo suele estructurarse en actos que mezclan clásicos, temas en solitario y un cierre explosivo con las canciones más populares.

Los conciertos de la banda se caracterizan por una conexión constante con el público, visuales dinámicos y un ritmo que lleva de la serie de televisión a la evolución musical del grupo.