“Pasajero”: el viaje incómodo del deseo y el poder que redefine el romance en el cine contemporáneo

Pasajero

En un panorama cinematográfico que suele privilegiar estructuras narrativas claras y emociones fácilmente identificables, Pasajero irrumpe como una obra que incomoda desde su propia concepción. No busca agradar ni ofrecer respuestas; su intención es otra: colocar al espectador frente a una experiencia emocional que se construye desde la ambigüedad, el silencio y la tensión constante.

La historia sigue a Colin, un hombre atrapado en una rutina que parece diluir su identidad, hasta que conoce a Ray, un motociclista cuya presencia impone una lógica distinta de relación. Lo que inicia como una conexión cargada de curiosidad y deseo se transforma rápidamente en un vínculo donde el poder y el afecto se entrelazan de forma compleja. Sin embargo, la película evita cualquier simplificación: no hay moraleja, ni condena, ni glorificación.

Más que narrar una historia de amor, la cinta propone una exploración sobre los límites del deseo y la manera en que las relaciones moldean la identidad. En ese sentido, su mayor virtud es también su mayor riesgo: se instala en una zona gris donde el espectador debe construir su propia lectura.

Pasajero

Una narrativa que rompe con las reglas del romance

Desde una mirada crítica, “Pasajero” desafía frontalmente las convenciones del cine romántico, alejándose de la idealización para presentar una relación atravesada por tensiones, acuerdos implícitos y desequilibrios emocionales. No hay progresión tradicional ni arco dramático evidente; en su lugar, la película se construye como una acumulación de momentos que reconfiguran constantemente el vínculo entre sus protagonistas.

Las actuaciones de Melling y Skarsgård sostienen gran parte del peso emocional. La química entre ambos oscila entre la vulnerabilidad y el control, generando una dinámica que resulta tan fascinante como perturbadora. Melling construye un personaje que parece desdibujarse a medida que avanza la historia, mientras que Skarsgård encarna una figura dominante que nunca se vuelve completamente legible.

Sin embargo, esta apuesta formal no está exenta de problemas. El ritmo irregular y la insistencia en la contemplación pueden generar una sensación de estancamiento, especialmente en aquellos momentos donde la tensión no encuentra una evolución clara. La película parece confiar en su concepto más de lo que desarrolla su narrativa, lo que puede provocar desconexión en ciertos tramos.

Aun así, su honestidad es innegable. “Pasajero” no busca complacer: exige paciencia, incomoda y, en ocasiones, desconcierta, colocándose más cerca del cine de autor europeo que del drama convencional. Es una obra que no guía al espectador, sino que lo abandona dentro de su universo, obligándolo a confrontar lo que observa.

Pasajero

Una narrativa que rompe con las reglas del romance

Desde una mirada crítica, “Pasajero” desafía frontalmente las convenciones del cine romántico, alejándose de la idealización para presentar una relación atravesada por tensiones, acuerdos implícitos y desequilibrios emocionales. No hay progresión tradicional ni arco dramático evidente; en su lugar, la película se construye como una acumulación de momentos que reconfiguran constantemente el vínculo entre sus protagonistas.

Las actuaciones de Melling y Skarsgård sostienen gran parte del peso emocional. La química entre ambos oscila entre la vulnerabilidad y el control, generando una dinámica que resulta tan fascinante como perturbadora. Melling construye un personaje que parece desdibujarse a medida que avanza la historia, mientras que Skarsgård encarna una figura dominante que nunca se vuelve completamente legible.

Sin embargo, esta apuesta formal no está exenta de problemas. El ritmo irregular y la insistencia en la contemplación pueden generar una sensación de estancamiento, especialmente en aquellos momentos donde la tensión no encuentra una evolución clara. La película parece confiar en su concepto más de lo que desarrolla su narrativa, lo que puede provocar desconexión en ciertos tramos.

Aun así, su honestidad es innegable. “Pasajero” no busca complacer: exige paciencia, incomoda y, en ocasiones, desconcierta, colocándose más cerca del cine de autor europeo que del drama convencional. Es una obra que no guía al espectador, sino que lo abandona dentro de su universo, obligándolo a confrontar lo que observa.

Pasajero

El cuerpo, el encuadre y el poder

Desde el análisis semiótico, la película encuentra su mayor profundidad. El concepto de “pillion” —el asiento trasero de una motocicleta— funciona como eje simbólico central, representando no solo una posición física, sino una forma de habitar la relación: ceder el control, formar parte del trayecto sin dirigirlo.

El cuerpo se convierte en el principal vehículo de significado, operando simultáneamente como representación física del vínculo, como huella visible de las relaciones de poder y como símbolo de estructuras más amplias de dominación y pertenencia. El encuadre refuerza esta lógica: Colin aparece constantemente en planos cerrados o fragmentados, lo que sugiere una pérdida progresiva de identidad, mientras que Ray domina composiciones más abiertas donde su presencia establece jerarquía sin necesidad de diálogo.

Los espacios también juegan un papel fundamental. Aunque la película incorpora carreteras y movimiento —símbolos tradicionales de libertad—, la mayoría de las escenas se desarrollan en entornos cerrados. Esta contradicción entre desplazamiento y encierro revela una tensión clave: la ilusión de libertad frente a la persistencia de la dependencia emocional.

La repetición de gestos, reglas y dinámicas construye un código interno que el espectador debe descifrar conforme avanza la historia. Cada reiteración normaliza la estructura de poder, transformando lo excepcional en cotidiano. El silencio, por su parte, adquiere un peso determinante: no es ausencia, sino significado, ya que sustituye explicaciones, intensifica la incomunicación y amplifica la tensión emocional.

Una experiencia incómoda que redefine el deseo en pantalla

En conjunto, “Pasajero” se configura como una de las propuestas más provocadoras del cine reciente, no por lo explícito de su temática, sino por la forma en que la aborda. La película no intenta explicar las relaciones humanas, sino exponerlas en su complejidad, revelando cómo el deseo, el poder y la necesidad de pertenecer pueden entrelazarse de maneras contradictorias.

Su mayor logro radica en su capacidad para sostener esa ambigüedad sin caer en la moralización. No juzga, pero tampoco romantiza. Se mantiene en un territorio incómodo donde el afecto y la violencia simbólica coexisten, obligando al espectador a cuestionar sus propias ideas sobre el amor y las relaciones.

No es una obra perfecta. Su ritmo irregular y su narrativa fragmentada pueden resultar desafiantes, incluso frustrantes. Sin embargo, su apuesta estética y conceptual la convierten en una experiencia difícil de ignorar, una película que no busca ser entendida de inmediato, sino habitada.

Al final, el viaje de “Pasajero” no es hacia el otro, sino hacia uno mismo. Más que una historia de amor, es una exploración sobre cómo las relaciones nos transforman, sobre lo que estamos dispuestos a ceder y lo que buscamos encontrar en el otro.

Y en ese trayecto, incómodo y profundamente humano, la película encuentra su verdadera potencia.