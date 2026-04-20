ImproLucha celebra 20 años con un torneo internacional: teatro, lucha libre e improvisación se enfrentan en un ring

Improvisadores de la ImproLucha Foto: Vía Instagram

Hay espectáculos que se consumen… y otros que se viven. Y en ese terreno, la ImproLucha lleva dos décadas construyendo algo difícil de replicar: una experiencia escénica donde todo puede pasar y donde el público deja de ser espectador para convertirse en parte del combate.

A 20 años de su creación, este concepto mexicano que mezcla teatro improvisado, lucha libre y música en vivo no solo se mantiene vigente, sino que se expande con un torneo internacional que reunirá a talentos de distintos países en un mismo ring.

“En realidad conjunta tres espectáculos: la impro, la lucha libre y la música en vivo… y todo sucede sobre un ring”, explicó uno creadores, José Luis Saldaña, dejando claro que no se trata de una obra convencional, sino de un formato híbrido que rompió reglas desde el inicio.

¿Cómo nació la ImproLucha?

La historia de ImproLucha no comenzó en México, sino en un viaje creativo. Fue durante un festival en Madrid, en 2005, donde el equipo descubrió el formato “Catch”, una especie de combate entre improvisadores.

“Nos encantó porque no tiene reglas… como la lucha libre mexicana, donde incluso lo que no se puede hacer, se hace”, recuerda Saldaña.

Esa idea detonó algo más grande: tropicalizar el concepto al contexto mexicano. Cambiar el escenario por un ring.Sustituir al DJ por una banda en vivo.Y convertir la improvisación en un combate narrativo.

El resultado fue inmediato.

“El primer día fue sold out… y cuando eso pasa en teatro, sabes que estás conectando con el público”.

Improvisar sin red: el arte de convertir el error en espectáculo

Uno de los elementos más poderosos de ImproLucha es su esencia: no hay guion. Cada función es distinta. Cada público cambia el ritmo. Cada error se transforma en parte del show.

“Improvisar te enseña a aceptar lo que está pasando… si alguien del público te grita algo, tienes que jugar con eso”, explica Karla Morales, una de las improvisadoras representante de México.

La figura del réferi, lejos de imponer orden, funciona como mediador del caos:

“Hay que hacer que lo que se está saliendo de control forme parte del espectáculo”, apunta Angélica Rogel, una de las referis.

Esa capacidad de adaptación es lo que ha permitido que el formato sobreviva dos décadas sin volverse repetitivo.

El torneo internacional llega a Foro Shakespeare

Para celebrar sus 20 años, ImproLucha lanza uno de sus proyectos más ambiciosos: el Campeonato Internacional, donde competirán duplas de seis países:

Argentina

Brasil

Colombia

España

Italia

México

Cada equipo no solo representa a su país, sino que construye personajes y narrativas basadas en su identidad cultural.

“Si ves a la dupla italiana, reconoces elementos de su país; nosotros, por ejemplo, usamos la estética del Día de Muertos”, comenta Karla Morales.

El resultado: combates escénicos donde la improvisación se mezcla con símbolos culturales, humor, crítica social y storytelling en tiempo real.

Aunque a simple vista puede parecer un show de entretenimiento, ImproLucha tiene una base mucho más profunda.

“Sí, es comedia improvisada… pero también nos interesa qué historias contamos y qué discursos ponemos sobre la mesa”, continúa Morales.

El proyecto ha evolucionado hacia un tipo de humor más consciente, alejándose de fórmulas fáciles.

“Ya no tiene cabida hacer humor burlándose de minorías… el público también viene a ver otro tipo de comedia”, agrega.

Esa decisión editorial ha sido clave para mantenerse vigente frente a nuevas audiencias.

El secreto detrás de una buena dupla: conexión, escucha y honestidad

En un formato donde todo ocurre en tiempo real, no basta con ser gracioso.

Las claves, según el propio equipo, son claras: conexión real entre los improvisadores, escucha activa y construcción de personajes con sentido.

“Si no conectas, no puedes contar historias… y si no escuchas, te quedas en chistes fáciles”, .

Esa mezcla es la que convierte a una dupla en memorable… o la deja en el intento.

¿Cuándo y a qué hora se estrenará La ImproLucha?

El show de la ImproLucha se estrenará el próximo 29 de abril hasta el 3 de mayo de 2026, de miércoles a viernes a las 20:30 horas, sábado 19:00 horas y domingo 18:00 horas (día de la gran final).

El recinto elegido será el Foro Principal del Foro Shakespeare ubicado en Zamora #7, Col. Condesa, en la Ciudad de México.

¿Cuánto cuestan los boletos para La ImproLucha?

Los boletos tienen el siguiente costo: