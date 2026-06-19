Anne Hathaway anuncia embarazo de su tercer hijo a sus 43 años con emotivo video

Anne Hathaway anuncia embarazo La actriz compartió este importante momento de su vida con sus fans mediante un emotivo y sencillo video en sus redes sociales.

Mediante un sencillo pero emotivo video que refleja la felicidad del acontecimiento, la actriz Anne Hathaway confirmó que está embarazada de su tercer hijo a los 43 años de edad, después de que rumores sobre la noticia se difundieran en medios estadounidenses al ser vista en Saint-Tropez con una “barriguita inconfundible” que apuntaba el embarazo.

Hathaway mantiene su vida personal lejos de los reflectores, llevando un discreto y sólido matrimonio con Adam Shulman desde 2012, padres de Jack y Jonathan, los dos niños que el matrimonio tuvo en los años 2016 y 2019; ahora, la actriz y su esposo esperan a su tercer hijo, cuyo sexo aún es desconocido.

Anne Hathaway aclara rumores de Saint-Tropez: ¡confirma el embarazo de su tercer hijo a los 43 años!

En días recientes, Anne Hathaway fue vista vacacionando en Saint-Tropez, mas no fue su relajado descanso lo que capturó la atención de medios y público, sino que la actriz mostró con orgullo su vientre de embarazada al usar un bikini.

Sin embargo, antes de que la noticia estallara en redes sociales, Hathaway preparó un video en sus redes sociales que publicó este viernes 19 de junio para anunciar oficialmente el embarazo de su tercer hijo a sus 43 años de edad, en un periodo donde la actriz ha dominado la industria con títulos como El Diablo Viste a la Moda 2 y el próximo estreno de La Odisea, dirigida por Christopher Nolan.

Fiel a su sencillez carismática que ha ganado cientos de corazones desde sus primeros papeles en el cine, Anne Hathaway publicó un modesto video en el que aparece cubriendo su embarazo para después revelarlo con orgullo y felicidad, abrazando al próximo bebé a través de un apapacho a su vientre.

La descripción x Baby, I’m Yours x (Bebé, soy tuya), acompañada por la canción homónima de Barbara Lewis, recibió reacciones inmediatas de sus fans alrededor del mundo, contando también con felicitaciones de figuras destacadas en el medio como Donatella Versace, quien escribió: “¡¡RADIANTE!! Felicitaciones, mi preciosa, preciosa Anne. Te envío todo el amor del mundo”.

Entre sus seguidores y seguidoras, también existieron bromas sobre “un nuevo heredero para Genovia”, haciendo referencia al papel de Hathaway como la princesa —ahora reina— Amelia Thermopolis Renaldi en la historia adolescente de inicios del 2000.

El impacto de la maternidad en la vida personal de Anne Hathaway: “me ha cambiado en todos los sentidos”

La destacada actriz tuvo a su primer hijo con Adam Shulman en 2016, Jonathan, mientras que su segundo hijo, Jack, se unió a la familia en 2019. Desde entonces, Hathaway ha explicado a medios que ser madre tuvo un profundo impacto tanto en su vida personal como profesional.

Para People, Anne expresó: “la maternidad me ha cambiado en todos los sentidos”.

A la vez, Hathaway ha sido honesta sobre los momentos complicados de su vida, como lo fue la pérdida gestacional que sufrió en 2015 y que vivió en silencio mientras interpretaba el papel de una mujer embarazada en la obra Grounded.

Este testimonio fue expuesto en entrevista con Variety, medio que la actriz aprovechó para sincerar su experiencia y acompañar a mujeres que han experimentado situaciones similares. Su voz en el tema fue visto como un acto de valentía y sensibilidad, además de un paso para normalizar las distintas facetas del proceso de gestación y su impacto en la vida de las mujeres.