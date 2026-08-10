La serie de terror de Alfonso Cuarón ya tiene protagonista: ¿Quién es y cuándo estrenará en Apple TV?

Alfonso Cuarón Nueva serie para Apple tiene luz verde y protagonista. (cuartoscuro)

El nuevo proyecto del director mexicano Alfonso Cuarón, Ascension, ya cuenta elenco. Descubre cuál será su argumento y posible fecha de estreno.

¿De qué trata Ascension, nueva serie de Alfonso Cuarón?

El aclamado director detrás de Y tu mamá también (2001), Gravity (2013) y Roma (2018) parece estar girando su enfoque al formato más largo que permite la televisión. Ascension será la segunda serie en la que colabora con Apple como productora, después de Disclaimer en 2024, protagonizada por Cate Blanchett, la cual gozó de una excelente recepción crítica.

El proyecto estaba en la mente del director desde 2017, cuando el actor Casey Affleck era uno de lo nombres vinculados al proyecto.

En su encarnación actual, el director trabajará con su hermano, Carlos, con quien no había colaborado tras la cámara desde Y tú mamá también. El equipo creativo también lo conformará Natalie Erika James y Christian White, quienes han trabajado conjuntamente en Relic (2020) y Apartment 7A (2024).

De igual manera, se confirmó la participación de Caitríona Balfe como protagonista. La actriz irlandesa ha trabajado en proyectos como Ford v Ferrari (2019), Belfast (2021) y la serie Outlander (2014-2026).

El argumento será el siguiente:

“Una documentalista dedicada a su trabajo y madre recientemente divorciada es brillante descubriendo los misterios de otros pero batalla por resolver el suyo. Cuando Rose comienza un proyecto que gira en torno a una secta del siglo XX conocida como la Iglesia del Ascenso, encuentra refugio inesperado en sus enseñanzas —hasta que descubre algo mucho más insidioso escondido detrás”.

Inspirada en la novela Last Days de Adam Nevill, la serie promete ser un thriller que analice la inocencia y la maldad que puede yacer en nosotros mismos.

¿Cuándo estará disponible Ascension?

Actualmente, el proyecto se encuentra en preproducción, por lo que no se ha proporcionado una fecha en que podamos esperarla. Cuando salga, podrás disfrutarla a través de Apple TV.