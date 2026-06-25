Shrek 5 desata polémica: Alfonso Obregón pide a los fans no ver la película y exige su regreso como la voz de Shrek

Lo que debía ser una celebración por el regreso de una de las franquicias animadas más queridas del cine terminó convirtiéndose en una de las controversias más comentadas del entretenimiento.

Tras la publicación del primer adelanto de Shrek 5 en español latino, miles de seguidores notaron un detalle imposible de ignorar: la ausencia de Alfonso Obregón, actor que durante años dio vida al famoso ogro verde para el público latinoamericano.

La reacción no tardó en llegar. Durante un encuentro con seguidores, el actor expresó públicamente su inconformidad y pidió a los fanáticos manifestarse en redes sociales para exigir su regreso al personaje. Incluso fue más allá al solicitar que los espectadores consideren no apoyar la nueva entrega mientras no exista una solución al conflicto.

¿Por qué Alfonso Obregón no estará en Shrek 5?

Aunque los estudios no han explicado oficialmente las razones detrás del cambio, Obregón ya había adelantado meses atrás que su participación dependía de diversas condiciones relacionadas con el reconocimiento al trabajo del elenco de doblaje, la dirección creativa del proyecto y una compensación económica que considerara adecuada.

El actor había manifestado en varias ocasiones que deseaba mantener la esencia que convirtió al doblaje latino de Shrek en un fenómeno cultural para millones de personas en México y América Latina.

Sin embargo, el reciente teaser confirmó que otra voz interpretará al personaje principal, algo que provocó sorpresa y descontento entre una parte importante de la comunidad de seguidores.

El doblaje latino de Shrek siempre fue parte del fenómeno

Para buena parte del público latinoamericano, el éxito de Shrek no solo estuvo relacionado con la historia o los personajes.

El doblaje se convirtió en un ingrediente fundamental gracias a la incorporación de referencias culturales, expresiones regionales y adaptaciones humorísticas que lograron conectar de forma única con la audiencia.

Por esa razón, cualquier modificación en las voces originales suele generar reacciones inmediatas entre quienes crecieron viendo las aventuras de Shrek, Fiona y Burro.

Eugenio Derbez sí regresará

Mientras la ausencia de Alfonso Obregón sigue generando debate, el avance oficial sí confirmó el regreso de Eugenio Derbez como la voz de Burro en el doblaje latino. También volverá Dulce Guerrero como Fiona.

La combinación ha provocado opiniones divididas entre los fanáticos, ya que muchos consideran que la química entre las voces originales fue una de las claves del éxito de la saga.

¿Cuándo se estrena Shrek 5?

Después de más de una década de espera, Shrek 5 tiene previsto llegar a los cines en 2027 y marcará el regreso de personajes históricos como Shrek, Fiona y Burro. Además, la nueva historia incorporará a los hijos adolescentes de la familia ogro, abriendo una nueva etapa dentro de la franquicia.

El proyecto busca atraer tanto a los espectadores que crecieron con la película original, como a una nueva generación de fans que conocerá por primera vez el universo de Muy Muy Lejano.

La controversia alrededor de Shrek 5 demuestra el enorme vínculo emocional que existe entre el público latinoamericano y las voces que dieron identidad a los personajes durante más de veinte años.

Mientras algunos seguidores apoyan el llamado de Alfonso Obregón, otros prefieren esperar para conocer el resultado final antes de emitir un juicio.

Por ahora, la gran pregunta es ¿podrá Shrek 5 conquistar a los fanáticos sin una de las voces más emblemáticas de toda la franquicia?