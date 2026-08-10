Triciclo Circus Band celebra 17 años y lleva la energía de la calle al Pabellón Oeste

Triciclo Circus Band llegará al Pabellón Oeste Foto: Cortesía

Triciclo Circus Band se prepara para dar un nuevo paso en una historia que comenzó en las calles de Ciudad de México: el próximo 5 de septiembre, la agrupación se presentará por primera vez en el Pabellón Oeste, un escenario que, para sus integrantes, representa mucho más que una nueva fecha en el calendario.

La banda llegará a este concierto mientras celebra 17 años de trayectoria, con un espectáculo que buscará mantener uno de los rasgos que la han acompañado desde sus inicios: la cercanía con el público.

Durante una entrevista, Alejandro Preisser y Pedro Rodríguez hablaron sobre este nuevo concierto, el material que están preparando, sus recientes colaboraciones y el camino que los llevó de tocar en las calles a presentarse en festivales y escenarios que alguna vez visitaron como espectadores.

Para ellos, llegar al Pabellón Oeste es también una oportunidad para mostrar cuánto ha evolucionado Triciclo Circus Band sin abandonar la esencia que construyeron desde el Centro Histórico de la Ciudad de México.

“Esta presentación del 5 de septiembre es la primera vez que nos presentamos en el pabellón”, compartieron los integrantes, quienes recordaron que durante años vieron desfilar por ese tipo de escenarios a bandas que admiraban.

De las calles de Ciudad de México a los grandes escenarios

Antes de los grandes festivales, las giras y los escenarios multitudinarios, Triciclo Circus Band encontró en la calle el lugar donde podía tocar.

La agrupación nació en las calles de Ciudad de México, donde desarrolló una dinámica que terminaría siendo fundamental para definir su identidad. Ahí no existía una barrera clara entre músicos y espectadores.

La gente podía acercarse, bailar, participar, interactuar con los integrantes y, en algunos casos, incluso sumarse al espectáculo.

Esa experiencia terminó convirtiéndose en una de las principales características de la banda. La nariz de payaso también se convirtió en parte de ese juego.

Según explicaron, ese elemento ayudaba a transformar su presencia: dejaban de ser simplemente músicos para convertirse en personajes capaces de romper la distancia con quienes se acercaban.

Triciclo Circus Band durante conferencia de prensa Foto: Fernando Huacuz

Una de las ideas que más se repite durante la entrevista es la importancia que ha tenido el público en la evolución de la agrupación.

Los músicos consideran que las personas que se acercaron a escucharlos en sus primeros años fueron fundamentales para que Triciclo encontrara su identidad.

La dinámica callejera les permitió descubrir qué funcionaba, cómo captar la atención de alguien que no los conocía y cómo convertir a un espectador casual en parte de la presentación.

“Sin la calle no sé cómo se hubiese formado la banda”, explicaron durante la conversación, al recordar cómo interactuaban con otros artistas urbanos, bailarines, músicos y personas dedicadas al circo.

Con el paso de los años, esa experiencia se convirtió en una especie de escuela.

Aprendieron a improvisar, a reaccionar ante el público y, sobre todo, a entender que un concierto no necesariamente tiene que separar a quien está sobre el escenario de quien está frente a él.

Esa filosofía sigue presente en sus presentaciones actuales.

Un concierto especial por sus 17 años

La presentación del 5 de septiembre tendrá además un significado especial porque forma parte del festejo por los 17 años de Triciclo Circus Band.

Para la agrupación, llegar hasta este punto no ha sido un proceso lineal.

Su trayectoria se construyó poco a poco, a partir de las presentaciones callejeras, los primeros escenarios, las invitaciones de otras agrupaciones, los festivales y posteriormente las giras internacionales.

Los integrantes recuerdan que algunos de los escenarios que hoy pisan fueron lugares a los que originalmente acudían como fans.

Esa transformación es parte importante de lo que representa el próximo concierto.

No sólo se trata de tocar en un recinto diferente, sino de regresar a un espacio que alguna vez observaron desde el público.

Una nueva etapa musical para Triciclo Circus Band

El concierto también servirá para presentar parte del material nuevo que la agrupación está preparando.

Durante la entrevista, los músicos explicaron que todavía no existe un nombre definitivo para el nuevo material, pero ya cuentan con varias canciones listas y nuevas colaboraciones.

Una de ellas es una canción realizada junto a Choclock, descrita por la banda como un tema alegre, bailable y pensado para levantar el ánimo. El material les fue entregado poco antes de la entrevista y formará parte de esta nueva etapa.

El nuevo trabajo también continúa una línea que la agrupación ya ha explorado en canciones anteriores.

Entre las colaboraciones que mencionaron están “Chulita”, realizada con Art of Controlling Army; “Cantilero”, junto a Sonrompepeda; “Llorar, Llorar” y “Que yono”, esta última con Estereótipos.

La intención es seguir ampliando el universo sonoro de Triciclo.

El nuevo material también busca ampliar el sonido

La nueva música representa otro reto.

Los integrantes reconocieron que el proceso de creación también implica regenerarse y buscar nuevas posibilidades.

Aunque Triciclo Circus Band mantiene la diversidad como parte de su identidad, el nuevo material incorpora elementos que antes no habían explorado de la misma manera.

Entre ellos mencionaron un uso mayor de guitarras eléctricas, bajos eléctricos y baterías con una presencia diferente, además de nuevas colaboraciones.

El objetivo no es abandonar lo que caracteriza a la banda, sino ampliar el espectro de posibilidades.

Otro de los temas centrales de la conversación fueron las colaboraciones.

Para Triciclo Circus Band, invitar a otros músicos no significa únicamente sumar un nombre conocido a una canción.

La decisión parte de buscar qué artista puede aportar algo específico a determinado tema.

Si una canción se acerca a la cumbia o tiene un carácter más bailable, por ejemplo, pueden buscar a un músico que ayude a reforzar ese aspecto.

En otros casos, el objetivo es llevar una canción hacia el rocksteady, el ska u otra dirección.

La colaboración con Choclock sigue precisamente esa lógica: encontrar una voz o un proyecto que pueda encajar naturalmente con la canción.

Del Centro Histórico a Vive Latino y las giras internacionales

La historia de Triciclo Circus Band también está marcada por una serie de escenarios que fueron llegando de manera gradual.

Los integrantes recuerdan que uno de sus primeros grandes escenarios fue el Metropolitan, donde abrieron un concierto para Panteón Rococó después de que los vieran tocar en la calle.

Posteriormente llegaron experiencias como Vive Latino, presentaciones en Brasil y otras giras.

La banda describe ese recorrido como un camino que se fue construyendo de manera natural.

No comenzaron con la intención de convertirse en una agrupación de grandes escenarios.

Primero querían tocar, divertirse y compartir música.

Después comenzaron a llegar los discos, las plataformas digitales, los conciertos y nuevas oportunidades.

¿Qué pueden esperar los fans del concierto del 5 de septiembre?

El espectáculo del 5 de septiembre combinará la experiencia acumulada por 17 años de trayectoria con nuevos elementos escénicos.

Los integrantes adelantaron que utilizarán visuales y recursos escénicos que no habían empleado de manera tan frecuente en sus presentaciones anteriores.

La intención es aprovechar las posibilidades del Pabellón Oeste para llevar el espectáculo un paso más adelante.

También habrá espacio para presentar parte de la nueva música y las colaboraciones que la banda ha estado preparando.

Pero, sobre todo, buscarán mantener el espíritu que los acompañó desde el principio: hacer que el público sea parte de la experiencia.

Triciclo Circus Band durante conferencia de prensa Foto: Fernando Huacuz

Triciclo Circus Band: 17 años después, la calle sigue presente

Quizá la mejor manera de entender la historia de Triciclo Circus Band sea regresar al lugar donde todo comenzó.

En las calles de Ciudad de México, los integrantes no tenían grandes escenarios, pantallas ni una producción compleja.

Tenían instrumentos, canciones, amigos y la posibilidad de acercarse a las personas.

Con el tiempo llegaron los discos, los festivales, las colaboraciones, las giras y los escenarios internacionales.

Pero la idea central permanece.

La banda sigue buscando que el público se acerque, participe y se divierta.

Ahora, 17 años después, ese espíritu llegará por primera vez al Pabellón Oeste.

Y mientras preparan nueva música, colaboraciones y un espectáculo con más elementos visuales, Triciclo Circus Band parece tener claro que el siguiente escenario será importante, pero que lo fundamental continúa siendo lo mismo que cuando comenzaron: tocar, conectar con la gente y disfrutar el camino.

Los boletos para el concierto de Triciclus Circus Band ya están disponibles a través del sistema Ticketmaster.