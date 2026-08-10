Vans Warped Tour México 2026: cartel completo y bandas por día

Vans Warped Tour 2026 revela su line up por día Foto: Vans

El Vans Warped Tour México 2026 ya tiene definidos los artistas que se presentarán cada día de su primera edición en la Ciudad de México. El festival llegará al Autódromo Hermanos Rodríguez los próximos 12 y 13 de septiembre, con una programación que reúne a más de 90 bandas de géneros como punk, rock, pop punk, emo, hardcore, ska, alternativo y rap.

Después de su paso por Washington, D.C. y Long Beach, California, el Vans Warped Tour se prepara para llevar a la capital mexicana una experiencia que durante décadas ha estado relacionada con la música, la contracultura y el descubrimiento de nuevas propuestas.

Y ahora que ya fue anunciado el cartel por día, los asistentes pueden comenzar a decidir cuál de las dos jornadas se adapta mejor a sus gustos musicales.

El festival también mantiene uno de los elementos que históricamente lo han distinguido: el factor sorpresa. De acuerdo con la información oficial, los horarios y escenarios se revelarán hasta que la emblemática pizarra gigante sea desplegada al momento de abrir el recinto.

¿Cuándo y dónde será el Vans Warped Tour México 2026?

El Vans Warped Tour México 2026 se realizará durante dos días: sábado 12 y domingo 13 de septiembre de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México.

La edición mexicana reunirá a más de 90 bandas distribuidas en sus escenarios, además de ofrecer una experiencia que busca ir más allá de los conciertos.

Bandas del Vans Warped Tour México del sábado 12 de septiembre

El primer día del festival contará con una amplia representación de punk, emo, rock alternativo, pop punk y hardcore.

Entre los artistas programados para el sábado 12 de septiembre se encuentran:

2 Minutos, 30H!3, Allison, Anberlin, Atreyu, Big Ass Truck I.E., BLNKO, Bowling for Soup, Cardiel, Chiodos, Destroy Boys, Don Tetto, Dropkick Murphys, Finch, Girlfriends, Glassjaw, Goldfinger, Here Comes the Kraken, Insite, Joyce Manor, Jutes, Kevis & Makyy, Less Than Jake, letlive., Mayday Parade, Mod Sun, Muérete Tú, Of Mice & Men, Omega, Papa Roach, Pedro y el Lobo, Perra Brava, Raue, Rise Against, San Venus, Saosin, Say Ocean, Segundos Auxilios, Sleep Theory, Spanish Love Songs, Story of the Year, Taking Back Sunday, The All-American Rejects, The Aquabats!, The Ataris, The Devil Wears Prada, The Home Team, We Came as Romans, Winona Fighter y Yellowcard.

Se agregan otros nombres como Papa Roach, Rise Against, Taking Back Sunday, The All-American Rejects, Yellowcard, Dropkick Murphys, Bowling for Soup, Anberlin, Atreyu y Story of the Year, además de varias propuestas que forman parte de la escena emergente.

Line up por día del Vans Warped Tour Foto: OCESA

Bandas del Vans Warped Tour México del domingo 13 de septiembre

El domingo 13 de septiembre tendrá igualmente una programación extensa, con propuestas que recorren el punk, emo, hardcore, pop punk, rock alternativo y ska.

El cartel de esta jornada está integrado por:

13 Anclas, Agnostic Front, Alexisonfire, Alkaline Trio, All Time Low, Angel Du$t, Bad Cop Bad Cop, Basement, Black Veil Brides, Bloody Benders, Breathe Carolina, Citizen, DeathbyRomy, Delux, División Minúscula, Elli Noise, Emery, Escape the Fate, Fiddlehead, Flores y Fuego, Four Year Strong, Hawthorne Heights, Jimmy Eat World, LØLØ, Los Blenders, Magnolia Park, Microwave, Moorelo, Motion City Soundtrack, Movements, MXPX, New Found Glory, Origami Angel, Pennywise, Sace6, Save Ferris, Set Your Goals, Sgt. Papers, Simple Plan, State Champs, The Casualties, The Maine, The Starting Line, The Story So Far, The Wrecks, Thermo, Thrice, Tungas, Underoath y Yuno.

El domingo concentra también varios nombres de gran peso dentro del punk y el pop punk internacional, entre ellos Simple Plan, Jimmy Eat World, Pennywise, The Story So Far, All Time Low, New Found Glory, The Maine, Underoath, Thrice y Alkaline Trio.

Para el público mexicano, además, esta jornada incluye proyectos nacionales como División Minúscula, Delux, Elli Noise, Los Blenders, Tungas, Thermo, Flores y Fuego, 13 Anclas y Moorelo.

¿Habrá anuncio de horarios del Van Warped Tour 2026?

La respuesta es: NO. Uno de los elementos que hacen diferente al Vans Warped Tour es precisamente la forma en que maneja sus horarios.

En lugar de que el público conozca con anticipación la distribución completa de escenarios y horarios, el festival mantiene parte de esa información como una sorpresa hasta la apertura del recinto.

El concepto de descubrir nuevas bandas gracias a mantener en secreto los horarios es una de las características que el propio festival destaca como parte de su esencia.

¿Cuándo comienza la preventa del Vans Warped Tour México?

De acuerdo con la información proporcionada por el festival, la preventa Banamex comenzará el jueves 13 de agosto a las 2:00 de la tarde.

La venta general se abrirá el viernes 14 de agosto a las 2:00 de la tarde.

Los boletos podrán adquirirse en las taquillas del inmueble o mediante Ticketmaster, de acuerdo con la información oficial.

Por ello, quienes ya tienen decidido asistir pueden tomar en cuenta estas fechas para planear su compra y elegir previamente qué jornada prefieren.

Y con el cartel por día finalmente revelado, la pregunta para los asistentes ya no es si quieren ir, sino qué día elegir para vivir el Vans Warped Tour México.