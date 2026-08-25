¡Adiós a tu título en reguetón! Wisin revela que la Universidad del Perreo será un álbum colaborativo

La Universidad del Perreo El nuevo álbum de Wisin contará con la colaboración de grandes artistas del reguetón como Randy, Jowell e Ivy Queen.

¿Eres de quienes ya habían comprado su mochila, cuadernos y ropa cómoda para “perrear hasta el suelo” tras registrarte en la Universidad del Perreo impulsada por Wisin? Si es así, malas noticias: el presunto proyecto académico que se volvió tendencia la semana pasada, ha resultado ser... un álbum.

¡Pero no te decepciones tan pronto! Este nuevo álbum de Wisin no será como cualquier otro, sino que podría contar con la colaboración de varios artistas emblemáticos del reguetón, según lo sugirió el avance que el cantautor lanzó en su cuenta oficial de redes sociales.

Así que dale uso a esos útiles y toma nota, ¡te contamos todo lo que se sabe hasta ahora del proyecto que reunirá lo mejor del ritmo callejero que cambió la industria musical para siempre!

Wisin anuncia su nuevo álbum: la Universidad del Perreo ya está disponible en pre-save

Hace una semana, la Universidad del Perreo se volvió tendencia en redes sociales después de que Wisin, uno de los artistas más influyentes en la historia del reguetón tras su trayectoria como solista y parte del dúo Wisin & Yandel, presentara el proyecto como una institución académica que podría estar abierta a nivel internacional.

La respuesta al anuncio fue masiva, entre memes y reacciones escépticas, la Universidad del Perreo rápidamente se convirtió en un fenómeno viral envuelto en especulaciones, diversión y expectativa de lo que tendría por ofrecer en el futuro académico, pues incluso se consideró que pudiera explorar el impacto del reguetón en la industria de la música desde cursos reales, documentales o el nacimiento de artistas emergentes.

Damas y caballeros, bienvenidos a la UNIVERSIDAD DEL PERREO



Haz PRE-SAVE del álbum ahora mismo en el link de la bio.🔗 pic.twitter.com/5uRWH8cYlI — W (@wisin) August 24, 2026

Sin embargo, las altas expectativas del proyecto han tenido que ajustarse severamente después de que Wisin revelara la realidad: la Universidad del Perreo será su próximo álbum, un proyecto colaborativo cuyo lanzamiento está programado para el mes siguiente.

“Adiós a mi máster en Ciencias Perreístas”, lamentaron aficionados en redes sociales, sin embargo, la tristeza no duró demasiado, ya que el nuevo álbum contará con la colaboración de artistas emblemáticos del reguetón, manteniendo de esta forma el objetivo inicial que Wisin detalló al presentar el proyecto: brindar al reguetón “el rigor y lugar de respeto que se merece”, enalteciendo al sonido urbano como una marca histórica y cultural de Puerto Rico.

La Universidad del Perreo ya está disponible para pre-save en plataformas de música como Spotify, Apple Music, Amazon Music y YouTube Music, mientras que su fecha oficial de lanzamiento será el 4 de septiembre de 2026 y un día antes para quienes hayan guardado el álbum previamente, según lo reporta el comunicado oficial.

¿Qué artistas de reguetón estarán incluidos en la Universidad del Perreo de Wisin?

La Universidad del Perreo pasa a la historia como uno de los mejores proyectos de marketing vistos en la industria musical, luego de que su primer anuncio hiciera estallar las redes sociales de emoción y expectativa por una institución académica centrada en el reguetón.

No obstante, pese a que se trata de un nuevo álbum, el proyecto continúa generando gran entusiasmo entre los fanáticos y fanáticas del género, ya que Wisin colaborará con artistas destacados del reguetón; entre ellos, se encuentran:

Trébol Clan.

Franco el Gorila.

Jowell.

Randy.

Don Chezina.

Kapo.

Jory Boy.

Ivy Queen.

A pesar de haber sido pioneros legendarios de este sonido urbano, figuras como Don Omar, Daddy Yankee e incluso Yandel, no están incluidos en el nuevo álbum. Sin embargo, las colaboraciones oficiales han generado emoción suficiente entre el público aficionado, quienes esperan una serie de canciones que destaquen la evolución del reguetón desde sus inicios hasta la actualidad.