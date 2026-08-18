Nace la Universidad del Perreo en Puerto Rico: ¿De qué trata este proyecto y quién lo creó?

Universidad del Perreo De acuerdo con Wisin, la institución tendrá por misión dedicarse al estudio, preservación y difusión de la historia de Puerto Rico a través del reguetón.

La industria musical no sería lo que es hoy en día si no fuera por la influencia global que Puerto Rico ha moldeado a través de géneros como la salsa, el reguetón y el trap, consolidándose como una superpotencia musical desde los tiempos de Daddy Yankee hasta la era moderna dominada por Bad Bunny.

Desde su nacimiento, el reguetón convirtió a los exponentes urbanos en figuras de alta visibilidad a nivel mundial, además de consolidar un nuevo estilo de baile underground que persiste hasta la actualidad, el llamado “perreo”, caracterizado por el movimiento pélvico y control de cadera al ritmo del beat.

Por más de tres décadas, el perreo se convirtió en uno de los bailes claves de los territorios urbanos, antros, conciertos y fiestas comunes. A pesar de que a simple vista parezca no tener demasiada ciencia, Puerto Rico piensa diferente, ya que se anunció la apertura de la Universidad del Perreo, cuyo misión estará orientada al estudio, preservación y avance de este emblemático baile “hasta el suelo”.

Wisin participa en la creación de la Universidad del Perreo en Puerto Rico

El reguetón ha existido por más de tres décadas, atravesando diversas eras doradas en la industria musical y expandiendo su dominio hasta arrasar con premios de talla internacional, como lo fueron los Grammy 2026, ceremonia que Bad Bunny dominó al llevarse seis galardones, incluyendo los más prestigiados.

La historia de este género, nacido a principios de los años 90 con productores como DJ Playero y DJ Negro que empezaron a grabar y distribuir casetes mezclas rápidas, “es demasiado grande para quedarse en los escenarios”, declaró el cantante y compositor puertorriqueño, Wisin, una de las figuras más influyentes del género en su época dorada al formar parte del dúo Wisin & Yandel.

Se acabó la espera.🎓🔴

UNIVERSIDAD DEL PERREO es una realidad. pic.twitter.com/y0E5oe3VQ7 — W (@wisin) August 17, 2026

El productor musical es impulsor de la Universidad del Perreo, según lo anunció a través de su cuenta oficial en redes sociales. Este proyecto surge con el propósito de brindar al reguetón “el rigor y lugar de respeto que se merece”, enalteciendo al sonido urbano como una marca histórica y cultural de Puerto Rico.

“Siento la responsabilidad de proteger el legado de un movimiento que cambió la industria musical para siempre”, declaró el cantautor puertorriqueño en su anuncio de la nueva institución.

De acuerdo con Wisin, la Universidad del Perreo tendrá por misión dedicarse al estudio, preservación y difusión de la historia de Puerto Rico a través de uno de sus géneros musicales más característicos.

A su vez, el artista adelantó que brindará más detalles en los días siguientes. No obstante, la página oficial de la Universidad del Perreo ya está disponible y muestra sus principales objetivos, así como los ámbitos de estudio que podría explorar una vez que abra sus puertas al público.

¿La Universidad del Perreo en Puerto Rico es real? Revelan objetivo y apertura de la institución

¡Aunque no lo creas! El proyecto de la Universidad del Perro es real y se ha puesto en marcha a partir del 17 de agosto de 2026 con el comunicado oficial compartido por Wisin, uno de sus principales impulsores.

Hasta el momento, se desconocen detalles específicos como el temario, plan de estudios o duración de la instrucción académica, mas la página oficial del innovador organismo reveló su misión principal: dedicarse al estudio, preservación y avance del perreo como disciplina cultural, artística y científica.

“El ritmo es el curriculum. La calle es el campus”, anuncia la Universidad del Perreo, permitiendo la solicitud de pre-admisión a nivel internacional, de modo que el o la aspirante pueda reservar un sitio en la primera promoción del instituto.

De acuerdo con el apartado de Docencia, la institución universitaria exploraría temas como Cátedras de Ritmo Aplicado, Historia del Reggaetón y Epistemología del Flow, extendiendo su Investigación a estudios especializados como Cadencia, Dembow y Cultura Urbana.

A su vez, la Universidad del Perreo informa que ofrecerá programas de intercambio y becas para estudiantes de todo el mundo, facilitando las posibilidades de aspirantes extranjeros y extranjeras de convertirse en licenciados del perreo.