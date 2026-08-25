Muere Dolly Parton a los 80 años de edad: la llamada Reina del Country había expresado “aún hay muchas cosas que quiero lograr”

Fallece Dolly Parton La familia de la cantante confirmó el fallecimiento a través de un mensaje de despedida.

La industria de la música sufre una fuerte pérdida este martes 25 de agosto de 2026, después de que se confirmara la muerte de Dolly Parton, leyenda del country que reinó el género durante décadas y cuyo legado se extiende también a una extraordinaria labor filantrópica.

De acuerdo a un mensaje emitido por su familia a través de cuentas oficiales, la leyenda musical partió a los 80 años de edad, poco más de un año después de la partida de su esposo Carl Thomas Dean en marzo de 2025.

La ‘Reina del Country’ fallece a los 80 años de edad: familia de Dolly Parton confirma su muerte

Mediante un video publicado en la cuenta oficial de Instagram de la leyenda del country, Brian Seaver anunció el fallecimiento de Dolly Parton, en representación de las familias Parton y Owens; el emotivo mensaje fue compartido este martes 25 de agosto de 2026.

“Es un honor, un honor que se mezcla con un orgullo absoluto y una profunda tristeza. Pero la tristeza es nuestra, no de Dolly. Dolly vivió en la luz y está en los brazos de Jesús, donde seguramente la recibirán Carl, sus padres y muchísimas otras personas que la cuidaron y anhelaron encontrarse con ella en el cielo”, expresó Seaver en el video.

De acuerdo con el sobrino de la estrella de country, quien es hijo de Cassie Parton, el mensaje publicado este martes era una solicitud de la propia Dolly, quien pidió a Brian emitir un video para anunciar su fallecimiento cuando el momento llegara.

“Como su jefe de seguridad durante más de dos décadas, un cargo que mi padre, Larry, desempeñó antes que yo, había imaginado la gravedad de este momento, pero no la había sentido realmente hasta ahora”, compartió el miembro de la familia Parton, quien resalta el papel de Dolly como hermana, abuela y bisabuela.

“Todavía hay cosas que quiero lograr”: Dolly Parton habló sobre su salud el viernes 21 de agosto

La vitalidad tan característica de Dolly Parton sufrió algunos estragos tras la partida de su esposo, Carl Thomas Dean, durante marzo del año pasado, según lo confirmó la ‘Reina del Country’ a través de una actualización sobre su estado de salud el viernes pasado.

“Como he compartido en mensajes de video a lo largo del último año, estoy lidiando con algunos problemas de salud a los que no les presté atención cuando cuidaba de Carl”, compartió Parton a PEOPLE, detallando que durante la década de los ochenta también había experimentado dificultades relacionadas a la depresión, problemas ginecológicos y de peso.

Dolly Parton bromeó sobre la época en la que solía ser “la reina de los tabloides”, afirmando que su papel había evolucionado a ser la “reina de la IA” en la era moderna. Fiel a su personalidad arrolladora, Parton declaró aún tener sueños que le obsesionaban y por los que seguiría trabajando.

“Ya me conocen, como he dicho muchas veces, y aún tengo muchas cosas que quiero lograr, así que voy a seguir trabajando todo el tiempo que pueda para verlas hacerse realidad”, dijo a PEOPLE en el mismo reportaje.

¿Quién era Dolly Parton? La leyenda del country parte del escenario a los 80 años

Dolly Rebecca Parton Dean nació en Pittman Center, Tennessee, en 1946, miembro de una familia pobre y cuya mesa era compartida con once hermanos.

Su carrera musical inició a la edad de seis años, cuando aprendió a tocar la guitarra y participaba en la iglesia de su abuelo. Posteriormente, Dolly comenzó a componer canciones, talento que la “sacarían de las montañas” para llevarla a todos los sitios que deseó visitar al crecer, según expresó en una entrevista realizada el 2012.

La gran oportunidad de Parton llegó cuando Porter Wagoner, estrella del momento en la música country, la contrató como su compañera en The Porter Wagoner Show, además de ayudarla a conseguir un contrato discográfico.

Entre sus mayores éxitos se encuentran Coat of Many Colors, 9 to 5, Jolene y la emblemática I Will Always Love You, melodía que dio la vuelta al mundo tras la potente interpretación de Whitney Houston para la película El Guardaespaldas.

“Ahí fue cuando sentí mi valía como compositora. Pensé: ‘Este es mi don, y voy a hacer lo mejor que pueda con él’”, contó a PEOPLE en 2015, compartiendo sus sentimientos tras ver el fenómeno mundial en el que se convirtió la canción compuesta por su puño y letra.