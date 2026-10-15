¿En qué orden ver “Las Leyendas”? Así puedes repasar la saga previo a “La Venganza del Charro Negro”

"Las Leyendas" La octava entrega de la saga llegará este mes de octubre de 2026, continuando la historia de Leo San Juan.

Después de tres años de espera, Leo San Juan y sus amigos están de regreso en la pantalla grande con la nueva película de “La Venganza del Charro Negro”. Los antiguos adversarios del joven mexicano están de regreso para enfrentar una vez más al joven poblano de su grupo de aliados en lo que promete ser un épico capítulo en la historia al rededor de estos personajes basados en leyendas populares mexicanas.

¿En qué orden ver las películas de “Las Leyendas”?

Desde hace casi 20 años, la compañía mexicana de animación Ánima Estudios, nos ha contado la historia de Leo San Juan, quien junto a su hermano Fernando y un grupos de fantasmas han combatido a múltiples seres sobrenaturales en el contexto del México post independiente. Ahora, todas las criaturas como La Llorona, las Momias de Guanajuato y por supuesto, el Charro Negro tendrán un nuevo enfrentamiento.

La saga cuenta ya con siete películas, así como dos series alternas y el anuncio de un próximo spin-off centrado en la historia de Teodora Villavicencio, la fantasma ‘fresa’ amiga de Leo San Juan. En el orden cronológico de la historia, podrías verlas de la siguiente manera:

Las Leyendas: el origen

La Leyenda de la Nahuala

La Leyenda de la Llorona

La Leyenda de las Momias de Guanajuato

La Leyenda del Chupacabras

La Leyenda del Charro Negro

La Leyenda de los Chaneques

En orden de estreno, las puedes disfrutar de la siguiente forma:

La Leyenda de la Nahuala

La Leyenda de la Llorona

La Leyenda de las Momias de Guanajuato

La Leyenda del Chupacabras

Las Leyendas (serie de Netflix)

La Leyenda del Charro Negro

Las Leyendas: Creaturas Oscuras (Serie de Netflix)

Las Leyendas: el origen

La Leyenda de los Chaneques

En el caso de las series de Netflix, se considera ambas historias como parte de un universo alternativo que no influye directamente en la saga de películas, por lo que no tiene impacto directo en la siguiente entrega.

¿Cuándo estrena “La Venganza del Charro Negro”?

La próxima película está programada para llegar a los cines este próximo jueves 22 de octubre a nivel nacional. Actualmente, Cinépolis y Cinemex cuentan con fase de preventa, por lo que ya puedes adquirir tus entradas para tu sala más cercana