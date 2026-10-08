Cinépolis y Cinemex anuncian preventa para ‘La Venganza del Charro Negro’ ¿Cuándo se podrán comprar los boletos? (X: @Cinepolis)

El Charro Negro está de vuelta con una nueva entrega de la saga animada Leyendas. La película marca el regreso de uno de los personajes más reconocidos de esta franquicia de terror y folclor mexicano, creada por Ánima Estudios.

La cinta se suma a una saga que está próxima a cumplir dos décadas desde su llegada a la pantalla grande, con historias inspiradas en distintas leyendas del folclor mexicano. Todo comenzó en 2007 con La Leyenda de la Nahuala, primera película de una franquicia que posteriormente incorporó nuevos personajes y relatos.

Para quienes esperan continuar con esta historia, la nueva película llegará a las salas de Cinépolis y Cinemex, cadenas que ya anunciaron la fecha en la que comenzará la preventa de boletos.

¿Cuándo inicia la preventa en Cinépolis y Cinemex?

A través de sus redes sociales, ambas cadenas de cine hicieron oficial el anuncio de la preventa de boletos para la nueva entrega de Leyendas, titulada La Venganza del Charro Negro.

La preventa de los boletos estarán disponibles el 15 de octubre de 2026, por lo que los seguidores de la saga podrán asegurar su entrada para esta nueva aventura animada.

¡Ya tenemos fecha! 😎🖤 El 15 de octubre ¡arranca la preventa de #LaVenganzaDelCharroNegro! 🎬🔥 ¿Listo para volver a encontrarte con el mundo de las #Leyendas? Deja un 🔥. https://t.co/RmZAp7T0mb — Cinépolis (@Cinepolis) October 8, 2026

¿Cuándo se estrena La Venganza del Charro Negro?

La Venganza del Charro Negro continuará expandiendo el universo de Leyendas con una nueva historia centrada en uno de los personajes más reconocidos de la franquicia.La película llegará a las salas de cine el 22 de octubre de 2026, retomando las aventuras del Charro Negro en una nueva entrega de la saga animada.