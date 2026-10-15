‘La Caída de El Mayo’: ¿Cuándo se estrena el documental de Netflix sobre la captura de Ismael Zambada que desató una guerra interna en el Cártel de Sinaloa?

Ismael "El Mayo" Zambada Netflix lanzará documental que detalla su historia. (Netflix)

Netflix estrenará un documental sobre Ismael “El Mayo” Zambada. Este llega a pocos meses de que el narcotraficante fuera sentenciado a cadena perpetua.

¿Cómo será película de Netflix sobre “El Mayo” Zambada?

Después de que Netflix estrenara La Captura, largometraje narrativo basado en la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el servicio de streaming lanzará otra película sobre la captura de uno de los narcotraficantes más notorios de México, esta vez en forma de documental.

La caída de El Mayo detallará el ascenso y caída de Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, narcotraficante del Cártel de Sinaloa y mano derecha de El Chapo.

La cinta está dirigida por Darren Foster, documentalista que ha trabajado en proyectos como Borderland y American Pain, y Miguel Fernández Flores, periodista de Vice.

Incorpora entrevistas con persona que durante los años siguieron de cerca el caso de Zambada y material de archivo para armar un retrato de una persona de la que por muchos años se supo poco.

De acuerdo con el avance publicado por Netflix, la película explorará la relación de Zambada con la familia de El Chapo y su anonimato durante varios años mientras Guzmán daba la cara por la organización delictiva, analizando en el proceso si su captura se trató de “rendición o traición” y explorando los efectos actuales en que ha resultado el suceso.

Fue uno de los hombres más buscados de México y logró mantenerse fuera del alcance de las autoridades durante décadas. Esta es la historia detrás de su caída. ‘La caída de El Mayo’ se estrena el 29 de octubre, solo en Netflix. https://t.co/wXX9kSTtsg — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) October 15, 2026

La caída de El Mayo se estrena en Netflix el próximo 29 de octubre.