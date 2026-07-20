Mayo Zambada recibe cadena perpetua en corte de Nueva York; busca evitar la prisión donde se encuentra el Chapo

El Mayo Zambada recibiendo cadena perpetua en una corte del Distrito Este de Nueva York (EFE/ Jane Rosenberg)

Ismael “El Mayo” Zambada, fue condenado este lunes a cadena perpetua por un juez federal de Nueva York tan solo meses después de su declaración de culpabilidad y su arrepentimiento expreso, con los que quiere evitar la prisión de aislamiento en la que se encuentra Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Vestido con uniforme de prisionero color caqui junto a una camiseta naranja, con el pelo completamente lleno de canas y con dificultades para caminar, “El Mayo”, de 76 años, compareció ante el juez Brian Cogan en el tribunal federal de Brooklyn, Nueva York, para conocer su condena.

En la audiencia, que duró poco más de media hora, Cogan ordenó también el decomiso de 15 mil millones de dólares en bienes de “El Mayo”, tal y como había solicitado la Fiscalía.

Como ya había hecho la defensa con anterioridad, el magistrado reconoció que por su avanzada edad y estado de salud, aunque no hubiera sido condenado a cadena perpetua, Ismael Zambada pasará, probablemente, el resto de sus días en prisión.

Por esto, la estrategia de sus abogados se centró en conseguir que fuera trasladado a una prisión médica, aunque se desconocen las patologías del narcotraficante.

En una carta enviada a principios de julio, sus abogados propusieron al magistrado tres centros penitenciarios que, según ellos, se adecuan a las necesidades de “El Mayo”.

Entonces, la Fiscalía reiteró que la decisión depende de la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), una agencia del Gobierno de Estados Unidos, y manifestó su desacuerdo en que Zambada no fuera trasladado al centro de aislamiento extremo de Colorado en el que se encuentra Joaquín “El Chapo” Guzmán, pues, a su juicio, sigue contando con “leales” fuera de la cárcel.

No obstante, al dar a conocer la sentencia, Cogan optó por no hacer ninguna recomendación oficial sobre el centro al que debería ser trasladado, pero sí pidió que se tuviera en cuenta su estado de salud.

“Nadie gana este tipo de guerras”

Durante la mayor parte de la audiencia, “El Mayo” estuvo en silencio, siguiendo la traducción simultánea y hasta en algún punto con la mirada perdida. De hecho, su abogado le tuvo que explicar en dos ocasiones lo que le quería decir el juez porque no le entendía.

Solo intervino una vez para leer una carta donde se disculpaba y reconocía el daño que causó durante sus años frente al cártel y pidió a las próximas generaciones no repetir el mismo error.

“Lo siento. Nadie gana en este tipo de guerras”, aseguró Zambada en español durante la audiencia de sentencia en la corte federal del Distrito Este de Nueva York.

“No puedo cambiar lo que hice, pero sí asumir responsabilidad”, añadió.

Asimismo, el narcotraficante pidió que cesara la violencia en México y en otros lugares e instó a las generaciones venideras a que “elijan otro camino”.

“Lo que yo hice estuvo mal, no hay justificación”, destacó.

El Departamento de Justicia enmarcó la condena de “El Mayo” dentro de su supuesta lucha contra el fentanilo, con la que la administración de Donald Trump justifica aranceles, bombardeos cerca del mar Caribe y hasta el arresto del depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

“Qué destino el de morir en la cárcel con las manos empapadas de sangre. Es lo que se merece, sin duda alguna”, precisó Joseph Nocella, fiscal del tribunal en el que fue juzgado Zambada, en una conferencia de prensa posterior a la lectura de la sentencia.

Durante la vista, Nocella estuvo acompañado por una decena de demandantes, entre ellos miembros del Departamento de Justicia, de la Fiscalía y de otras cortes federales.

Ismael “El Mayo” Zambada fue arrestado el pasado 25 de julio de 2024 tras aterrizar en un avión privado en Santa Teresa, Nuevo México.

El que fuera líder del Cártel de Sinaloa denuncia que fue secuestrado por Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, y trasladado contra su voluntad a Estados Unidos, una versión distinta a la presentada inicialmente por las autoridades estadounidenses.