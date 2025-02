En Yucatán “sin justicia no hay confianza y sin confianza no hay paz”: Joaquín Díaz Mena

El Gobernador de Yucatán optimista en que la entidad seguirá como la de mayor seguridad a nivel nacional (Especial)

El Gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, recibió el Primer Informe de Actividades del Fiscal General del Estado (FGE), Juan Manuel León León, en un acto que refrenda el compromiso y la colaboración por la justicia y la preservación de la paz en Yucatán y donde subrayó que “sin justicia no hay confianza y sin confianza no hay paz”.

En el Salón de los Retratos del Palacio de Gobierno, Joaquín Díaz Mena encabezó el acto de entrega por parte del fiscal del Estado, a quien le reiteró que su administración tiene toda la voluntad de apoyar a esta instancia en todo lo necesario para garantizar que su labor se desarrolle con autonomía, rapidez, eficiencia y cercanía con la gente.

“El acceso a la justicia no debe depender de la posición social, del poder económico o de la cercanía con las instituciones; la justicia tiene que ser para todos, no solo para unos cuantos. No puede ser lenta, indiferente, ni un privilegio al que pocos tienen acceso”, aseveró.

En ese sentido, el titular del Ejecutivo estatal apuntó que la justicia no es un trabajo aislado, sino un esfuerzo conjunto que requiere la coordinación entre las distintas instituciones de justicia y seguridad de los tres órdenes de gobierno, cada uno con una tarea fundamental.

“Sabemos que la justicia es la base de la confianza que tiene la sociedad en sus instituciones. Yucatán ha crecido y, con ese crecimiento, también han crecido sus retos. Asumamos juntos y con responsabilidad esta realidad; no podemos permitirnos quedarnos en la queja o la inmovilidad”, afirmó Díaz Mena.

El Gobernador de Yucatán llamó a trabajar en equipo por la prevención y para llevar juntos una mejor justicia al pueblo, “porque sin justicia no hay confianza y sin confianza no hay paz”.

Hoy, en el Salón de los Retratos del Palacio de Gobierno, recibí el Primer Informe de Actividades 2023-2024 del fiscal general del Estado, Juan Manuel León León. pic.twitter.com/Alf98zVWe1 — Joaquín Díaz Mena (@huachodiazmena) February 3, 2025

Por su parte, el fiscal general del Estado, Juan Manuel León León, señaló que la FGE se está transformando en una institución ciudadana, por lo que agradeció al Gobernador por su acompañamiento y la coordinación en este proceso.

“Estamos avanzando con pasos sólidos y hemos sentido el apoyo del Gobierno del Estado para fortalecer la procuración de justicia y hacer que el pueblo se sienta acompañado y respaldado por sus instituciones de justicia y seguridad”, apuntó.

En el evento participaron el titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Omar Pérez Avilés; el consejero jurídico del estado, Gaspar Alemañy Ortiz; los subsecretarios de Prevención y Reinserción Social, Hernán Jesús Vega Burgos, y de Asuntos Políticos, Pablo José Castro Alcocer.

Por parte de la FGE, estuvieron el secretario técnico sustantivo de la Fiscalía, David Cetina Manrique; la vicefiscal de Prevención del Delito, Justicia Alternativa y Atención Ciudadana, Yazmín Polanco Uribe; el vicefiscal especializado en Justicia para Adolescentes, Rafael Pinzón Miguel; así como los vicefiscales de Investigación y Litigación A, Arturo Ambrosio Herrera, y B, Nora Patricia Cauich May.