Arranca temporada de Chiles en Nogada en Puebla

Alejandro Armenta en el arranque de temporada de chiles en nogada (Brayan Chaga)

En vísperas del inicio de la temporada de chiles en nogada, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta se presentó este martes para celebrar este arranque del platillo típico del estado.

Acompañado de la titular de desarrollo turístico poblana, Carla López Mayo, la secretaria de desarrollo rural, Ana Laura Altamirano, el Secretario de Economía y Trabajo, Victor Gabriel Chedraui, la promotora cultural de actividades en pro del desarrollo y rescate del tejido social del municipio de Calpan, Hilda Cruz López y de la directora general del Sistema de Información y Comunicación, Natalie Hoyos López, Armenta expone la importancia de este alimento que es de suma importancia en Puebla.

López Mayo indicó que está temporada es muy importante a nivel estatal ya que es un platillo que no solo se come si no se vive, y que en está temporada se espera que se vendan desde el 16 e julio hasta septiembre un aproximado de 4.5 millones de chiles, la espera de una derrama económica de más de 2 mil millones de pesos, que beneficiarán a productores, restaurantes y turismo en general.

“Es una temporada donde es importante que sepan porque el chile en nogada es poblano, todos los productos se siembran desde San Nicolás de los Ranchos, Calpan y la región del Izta-popo, todos los productos son endémicos, es muy importante que se prueben en Puebla”, indicó la titular de desarrollo turístico.

Por su parte, la señora Hilda que es de una cooperativa de Calpan dónde trabajan más de 150 personas, agradeció la difusión del gobierno y los medios de comunicación ya que este platillo hace 30 años era solo de tradición familiar.

“Es algo más que un platillo, invito a todos a qué lo analicen, vivan y descubran, si el gobierno nos reconoce como patrimonio del estoy, el siguiente paso es garantizar el cultivo de los ingredientes, el primero que está en peligro de extinción es el chile poblano porque el cambio climático nos está afectando en el campo. Es tiempo y urgente migrar de la agricultura tradicional a la protegida, el año pasado el granizo afectó a 10 hectáreas, este año está siendo afectado por el exceso de agua, es hora de trabajar de la mano de la naturaleza y del gobierno, expresó.

Chile en nogada

En su intervención, el mandatario estatal expuso que el chile en nogada se encuentra en un proceso de evolución, que permite que el campo se pueda desarrollarse.

“El chile se encuentra en un proceso de evolución, no solo en este platillo. Ustedes van a Calpan, a la zona del Izta-popo y van a encontrar helados de chile en nogada, y el helado sabe a chile en nogada, efectivamente”, mencionó.

Además, comenta que la nuez que se ocupa para la preparación del platillo tiene muchos usos, de la hoja se hace un té desinfectante, de la cascara negra o verde se hace polvo para shampoo o colorantes, asimismo como impermeabilizantes. De la cascara dura se hace abrasivos para motores de avión o helicópteros.

“Todo se aprovecha, esto es inclusividad en desarrollo, es lo que queremos de parte del gobierno federal, significa tecnología en el sector, primario, secundario y terciario, gobiernos inclusivos con gobiernos inclusivos significa derrama económica”, puntualizó Armenta.