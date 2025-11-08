Entregan juguetes a niños tamaulipecos como parte de la campaña DIFTON 2025

A través de esta acción empática, la STPS pone en alto su vocación humanista y su interés por promover los valores que impulsan una sociedad más justa.

Este sábado, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas (STPS), encabezada por Luis Gerardo Illoldi Reyes, se sumó a la campaña DIFTON de este año, en la que se entregan juguetes a niñas y niños del estado, recolectados por la dependencia, en aras de brindarles felicidad para esta temporada.

El titular de la STPS enfatizó que esta medida está aunada al ánimo solidario y humano que caracteriza al personal de la secretaría, el cual se integró a esta labor de apoyo con el solo propósito de despertar sonrisas en los rostros de los niños.

En dicha tarea, participaron igualmente la subsecretaria de Empleo y Previsión Social, Carolina Iveth Martínez Molano, así como el director de los Centros de Conciliación Laboral de Tamaulipas (CCLT), José Ives Soberón Mejía, quienes en consonancia con el esfuerzo del equipo de la STPS, hicieron patente su compromiso con las familias tamaulipecas.

Asimimo, Illoldi Reyes expresó que mediante este acto empatía y compromiso social, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social pone en alto su vocación humanista y su interés por promover los valores que impulsan una sociedad más justa, solidaria y protectora de las niñas y los niños.