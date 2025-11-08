Rocha Moya presenta programa de apoyo a productores de trigo

El gobierno de Sinaloa busca impulsar a este sector con 400 pesos por tonelada.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sostuvo una reunión con los productores de trigo del estado a fin de informarles acerca del apoyo que les otorgará el estado de 400 pesos por tonelada.

Durante el encuentro, en el que también estuvo al lado del secretario de Agricultura Ismael Bello y líderes agrícolas, Rocha Moya expresó que este incentivo se asumiría al margen de las gestiones que se llevan a cabo ante las autoridades federales por el complemento del precio de garantía, el cual está pendiente de pago porque no se han podido aperturar las ventanillas.

“Quiero ofrecerles un apoyo de 400 pesos por tonelada. Ese es de nosotros, yo no se los debo a ustedes, pero quiero ayudarles para que lo tengan. Se los entrego en los primeros días de diciembre”, dio a conocer el mandatario estatal.

En el mismo sentido, informó que para este esquema de apoyo, se hará una inversión de alrededor de 80 millones de pesos de presupuesto estatal en las cerca de 200 mil toneladas que son cosechadas por los productores de Ahome, El Fuerte, Sinaloa, Guasave, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito y Navolato.

Asimismo, aprovechó la ocasión para subrayar que esta ayuda no esta condicionada, pues en el estado se respeta la libertad de manifestación de los sinaloenses: “Ya le dije a Baltazar y a todos los productores: esto que yo les estoy ofreciendo es para que lo reciban y finalmente ustedes sabrán como se orienta su lucha. Eso es parte de lo que ellos resuelven de manera independiente. Yo no les pongo condiciones”, apuntó el gobernador.