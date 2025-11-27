En Tlaxcala, joven de 15 años es encontrado calcinado; iba de camino a la escuela

Alumnos y padres del CECyTE piden justicia por el estudiante asesinado (@paconde/x)

Autoridades de Tlaxcala informaron sobre el hallazgo del cuerpo calcinado de un adolescente de 15 años, quien había sido reportado como desaparecido tras salir de su casa con rumbo a la escuela, a la cual nunca llegó.

Los hechos ocurrieron en la comunidad de San Andrés Ahuashuatepec, municipio de Tzompantepec.

Hallazgo del cuerpo

Policía local recibió el reporte la noche del 25 de noviembre sobre el hallazgo de un hombre inconsciente en un terreno baldió, al arribar al sitio, autoridades encontraron el cadáver colgando de un árbol, con signos de violencia y quemaduras en la mayoría del cuerpo.

Después de la llegada de los paramédicos (quien confirmaron el fallecimiento del estudiante), lograron identificar a la víctima como alumno del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECyTE) número 7.

De acuerdo con información de lo familiares, el adolescente salió de su casa la mañana del 25 de noviembre para dirigirse a la escuela, no obstante, no regreso a la hora acostumbrada. Por esto, lo reportaron como desaparecido, lo que activó la búsqueda por parte de la Policía.

Asimismo, tras el hallazgo, se abrió una carpeta de investigación para esclarecer las causas del fallecimiento.