Presa Novillo, la obra que deberá garantizar el agua en La Paz, BCS

La importancia de la Presa El Novillo quedó clara durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Baja California Sur el sábado por la tarde. Allí la mandataria federal fue recibida por la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero y juntas supervisaron los avances de la obra estratégica que marcará un antes y un después en el abasto de agua para la capital sudcaliforniana.

El gobernador Víctor Castro Cosío, el titular de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López y el director de la comisión de agua en BCS, Julio Villarreal, estuvieron presetes y verificaron también los avances estructurales y administrativos del proyecto, recorriendo la obra el sitio revisaron las excavaciones, el área de la cortina, especificaciones técnicas y accesos de la obra en construcción.

“Agradecemos enormemente el respaldo de nuestra Presidenta porque sabemos que el agua es prioridad para México”, señaló el gobernador, “por supuesto que el agua también es prioridad en Baja California Sur con el respaldo de la doctora Sheinbaum”.

La obra se localiza en el municipio de Comondú y es uno de los más complejos en materia hídrica.

El Novillo está asociado a líneas de conducción, tanques de almacenamiento y distribución. La alcaldesa de La Paz en una figura central en lo que toca a impulsar esta opción como parte de la estrategia para que la capital estatal cuente con abasto garantizado.

El Novillo forma parte del Plan Más Agua para La Paz impulsado por la alcaldía y contempla la captación, rehabilitación de redes de conducción, modernización de pozos y aprovechamiento eficiente del recurso.

2 mil 400 millones de pesos serán invertido, incluyendo allí la instalación de un acueducto de 15 kilómetros y una planta potabilizadora. Se estima que la obra concluya a mediados de 2027.

La Paz