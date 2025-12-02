Colocan la primera piedra de un hospital de primer mundo en el Pueblo Mágico de Múzquiz

Ponen primera piedra de hospital de primer mundo en la Carbonífera

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, estuvo presente en la colocación de la primera piedra del Hospital Muzquiseki, junto a Esteban Salazar y a Estavio Elizondo, integrantes de la tribu Kickapoo, y la Laura Jiménez Gutiérrez, alcaldesa de Muzquiz.

“En el hermoso Pueblo Mágico de Múzquiz en conjunto con la alcaldesa Laura Jiménez y el concilio de la Tribu Kickapoo colocamos la primera piedra del Hospital Muzquizeki, que fortalecerá la infraestructura de salud en la región Carbonífera y ofrecerá a nuestra gente servicios especializados de calidad y atención profesional de primera. Un proyecto esperado por la comunidad de esta región”, destacó el gobernador.

Señaló que el Hospital Muzquiseki será de la calidad de hospitales de primer mundo como los que se encuentran en ciudades como Saltillo, Monterrey o Estados Unidos.

A nombre de la gente de la carbonífera y de todo Coahuila, Jiménez Salinas agradeció a la tribu Kickapoo por la construcción de este gran hospital que va a ayudar mucho a la gente de toda la carbonífera.

Agregó que el tema de salud ha sido un tema muy importante para su administración y que se ha tenido un gran avance gracias a que se ha destinado una inversión sin precedentes para dicho rubro, lo que ha permitido hacer muchas cosas como la rehabilitación de los 14 hospitales generales y los 133 de salud en la entidad, en donde se cuenta con un 85 por ciento de abasto de medicamentos.

Esteban Salazar, representante de la tribu Kickapoo en México manifestó que este proyecto será para toda la comunidad, tanto de la región Carbonífera como del estado, y agradeció la presencia del gobernador Manolo Jiménez y de la alcaldesa Laura Jiménez.

Comentó que se está trabajando en equipo con las diferentes instancias en la construcción de este hospital, y señaló que cuando se trabaja en coordinación con los diferentes ordenes de gobierno, se pueden realizar más acciones en beneficio de la comunidad.