Más de 1,300 de vecinos de José María Morelos han sido atendidos por Mara Lezama

Mara Lezama sigue entregando apoyos a familias vulnerables de Quntana Roo

Audiencias ciudadanas — Más de 1 mil 315 personas de José María Morelos y las comunidades aledañas fueron atendidas en la audiencia pública “La Voz del Pueblo” en donde, después de escuchar frente a frente, directo, sin intermediarios a la gente, la gobernadora Mara Lezama Espinosa entregó apoyos y dio respuesta a planteamientos y demandas.

Puntual, como es su característica, Mara Lezama inició la jornada en la que participaron funcionarios y personal del gabinete estatal, del municipio, así como delegaciones federales, quienes abrieron sus programas para la atención de las personas, como son las caravanas del bienestar que acercan temas de salud, trámites y servicios.

En total, asistieron 929 mujeres y 386 hombres a la audiencia “La Voz del Pueblo”, la última del año y la tercera de la segunda ronda. Entre los trámites y servicios atendidos destacan los apoyos con 744, temas generales con 167, salud 121, federales 107, expedición de licencias 94, trámites legales 55 y educación 19.

A lo largo de la audiencia, en la que estuvo acompañada de la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, y del presidente municipal de José María Morelos, Erik Borges Yam, la titular del Ejecutivo fue entregando los apoyos de acuerdo a las necesidades de las personas.

Por ejemplo, la señora Juana María Yam Sánchez, de 72 años de edad y que sufrió la amputación de un miembro inferior solicitó una silla de ruedas para mejorar su movilidad. Mara y Vero Lezama se la entregaron, junto con el compromiso de cuidar su salud.

Doña María también recibió una silla de ruedas. Ella padece de gonartrosis, una enfermedad degenerativa de la rodilla que causa la pérdida de cartílago, dolor y rigidez, afectando la capacidad de movimiento. También recibió respuesta de la Gobernadora y la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo.

Paulita, una persona mayor de 88 años de edad, también obtuvo su silla de ruedas, para que tenga una mejor calidad de vida.

Otra entrega que mejora la movilidad y la calidad de las personas, fue de 3 sillas de ruedas estándar, 1 eléctrica, 2 andaderas y 1 bastón de 4 puntos, para Narciso, Mario, Casimiro, Edelmira y Nicolás.

Un caso diferente fue el de Pascual Nani Cruz, quien solicitó ayuda para la regularización de su predio adquirido hace 50 años. Después de escucharlo, la gobernadora Mara Lezama autorizó la ayuda para que tenga la seguridad de su patrimonio. En coordinación con la AGEPRO se le otorgó un descuento del 50% del valor de su costo original para que pueda concluir con su regularización.

Mara Lezama también entregó, a través de la Secretaría de Bienestar, láminas de zinc a 100 familias de la cabecera municipal y de las comunidades, para que puedan mejorar alguna parte de sus casas.

Durante la audiencia hizo llegar 34 máquinas de coser, del programa Fortalecimiento de los Oficios (FORO), a beneficiarias de la cabecera municipal.

También del programa apoyos del bienestar, entregó 28 tinacos a igual número de beneficiarios.

En cuanto al programa Tu identidad es tu derecho, en esta audiencia Mara Lezama les entregó sus actas de nacimiento a Sebastián, de 64 años de edad, quien no fue registrado; a Aurelia que nació en Chiapas y tampoco contaba con ese documento; a Alexander, de 18 años de edad, quien fue registrado en Veracruz, pero no apareció en los libros registrales; y a Lucrecia, que fue registrada en Yucatán, pero tampoco aparece en el Registro Civil. Desde 2015 está intentando solucionar esta carencia y fue hasta hoy cuando finalmente obtuvo su Acta de Nacimiento.

