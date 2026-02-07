Explosión en taller de pirotecnia en San Luis Potosí deja 3 personas con heridas graves

Explosión en taller de pirotecnia En San Luis Potosí , una explosión en un taller provocó el colapso total del inmueble y dejó a tres personas con quemaduras graves

Una fuerte explosión registrada en un taller de elaboración de pirotecnia movilizó a cuerpos de emergencia en la comunidad de Las Pilitas de Piedra, municipio de Santa María del Río, en el estado de San Luis Potosí; el incidente dejó como saldo tres personas lesionadas con quemaduras de segundo y tercer grado.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), el estallido ocurrió en la tarde del viernes, lo que provocó el despliegue inmediato de personal estatal para atender la emergencia y asegurar el área en coordinación con autoridades locales.

Al llegar al sitio, los equipos de auxilio confirmaron el colapso total de la estructura que funcionaba como taller. Las personas heridas fueron estabilizadas en el lugar y trasladadas de urgencia al Centro de Salud de Santa María del Río, donde reciben atención médica especializada.

Durante la inspección inicial, personal especializado detectó la presencia de sustancias químicas altamente reactivas, entre ellas clorato de potasio, azufre y pólvora, lo que representaba un riesgo adicional para los habitantes de la zona.

Ante esta situación, la CEPC procedió a acordonar el área y mantener un cerco de seguridad mientras continúan las labores de revisión, con el objetivo de descartar nuevos peligros y prevenir cualquier incidente secundario.