Se registran 29 casos de gusano barrenador en ganado

Presencia de gusano barrenador en San Luis Potosí

El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), Jorge Luis Díaz Salinas, informó que se contabilizaron 29 casos de gusano barrenador en el ganado vacuno, siendo el vector contaminante proveniente del sur del país.

Díaz Salinas explicó que en la actualidad 16 de los ejemplares se encuentran libres de la infestación. También mencionó que desde hace más de un año pusieron en marcha las medidas de prevención a los productores.

Asimismo, el secretario de la dependencia reveló que el 70 por ciento de los contagios se registran en los ombligos de los becerros recién nacidos, así como el aumento de las temperaturas favorece la propagación del gusano barrenador.

De este modo, precisó el vector contaminante avanzará en la región, ya que la mosca se traslada a 200 kilómetros a lo largo de su vida, es decir, en 21 días.

La Crónica de Hoy 2026