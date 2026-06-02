Rescata FGE ejemplar de tigre de bengala cachorro durante cateo en Ecuandureo

Rescate tigre de bengala en Michoacán

Como resultado de un cateo realizado por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), fue recuperado un ejemplar de tigre de bengala cachorro en el municipio de Ecuandureo.

La acción operativa fue encabezada por la FGE en coordinación con la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) de la Guardia Civil y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), en cumplimiento a un mandamiento judicial.

Durante las actuaciones efectuadas en el inmueble intervenido, las autoridades localizaron y aseguraron un tigre de bengala macho, de aproximadamente ocho meses de edad, con pelaje blanco con café.

El ejemplar quedó bajo resguardo de las autoridades competentes, a efecto de garantizar su protección, valoración y seguimiento a las actuaciones respectivas.

Ejemplar resguardado

Estas acciones forman parte de la política institucional impulsada por el Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, orientada a fortalecer las tareas de investigación y la coordinación interinstitucional para la protección de los seres sintientes y la atención de conductas que pudieran constituir un delito.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de mantener acciones coordinadas para la investigación de conductas constitutivas de delito y la protección de los seres sintientes.