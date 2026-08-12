Mara Lezama da seguimiento con la SICT a proyectos prioritarios de infraestructura para Quintana Roo

Gobernadora de QuintanaRoo, Mara Lezama Espinosa y titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva

La gobernadora Mara Lezama Espinosa sostuvo esta tarde una reunión de trabajo con el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva, para dar seguimiento a proyectos prioritarios de infraestructura que se desarrollan en Quintana Roo.

Durante el encuentro, la Gobernadora destacó la importancia de mantener una coordinación permanente con el Gobierno de México para impulsar obras estratégicas que atiendan las necesidades de crecimiento y movilidad de Quintana Roo, entre ellas la carretera de Isla Blanca.

Mara Lezama señaló que estos proyectos forman parte de las acciones que se gestionan para fortalecer la infraestructura estatal y mejorar las condiciones de conectividad en beneficio de las familias quintanarroenses.

“Seguimos gestionando y trabajando en coordinación con el Gobierno de México para que estos proyectos avancen y se traduzcan en mejor conectividad y bienestar para nuestra gente”, afirmó.