El Congreso aprobó aumento de 10% en impuestos y servicios del Ayuntamiento de Yahualica

Presente. La alcaldesa Wendy Limón acudió al Congreso local.

Con un atraso de 100 días, el Ayuntamiento de Yahualica, situado en la región Altos Sur, pudo tener reformas a la Ley de Ingresos 2025, ya que la administración saliente no envió al Congreso de Jalisco el proyecto de Ley de Ingresos correspondiente a 2025.

Por esa razón, en ese municipio, el ayuntamiento cobró las mismas tarifas e impuestos que en 2024, lo que les generó pérdidas económicas al erario, afirmó la presidenta municipal de Morena, Wendy Limón.

En la sesión del Congreso efectuada el viernes anterior, los diputados aprobaron ajustes a la Ley de Ingresos, para aplicar 10% de aumentos -en promedio- en la tarifa de agua potable e impuestos como el predial.

La alcaldesa perteneciente a Morena acudió al Palacio Legislativo y solicitó el apoyo de la Comisión de Hacienda, para poder hacer cambios a la Ley de Ingresos. Para ello se entrevistó con la diputada de MC, Gabriela Cárdenas, quien preside la Comisión.

“Tuvimos que meter la Ley de Ingresos atrasada, porque dolosamente la administración anterior, al verse perdida no metió la Ley de Ingresos al Congreso como debía de ser. Entonces, nosotros lo que hicimos fue hablar con la diputada (Gabriela Cárdenas) para que nos ayudara y nos presentara la Ley de Ingresos (con cambios) y ahorita se va a votar. Estamos muy contentos, porque nos acaba de decir la presidenta de la Comisión de Hacienda que ya se va a aprobar y vamos a ser beneficiados con la Ley de Ingresos nueva”, explicó la alcaldesa.

Wendy Limón dijo que la presidenta municipal saliente actuó en forma irresponsable, ya que, tras haber perdido la elección, no presentó la nueva Ley de Ingresos y además les dejó deudas y gastos que hasta ahora no ha podido comprobar, por lo que actuarán legalmente.

“Si no recaudamos recursos, no podemos hacer obra, no podemos hacer nada. Nos dejaron unas deudas grandísimas y por eso pedimos la Ley de Ingresos nueva. Tenemos alrededor de 84 millones de pesos que no pudieron comprobar en la anterior Administración municipal y vamos a proceder legalmente, eso sí no lo podemos permitir”, aseguró.

Se calcula que alrededor de 80% de los habitantes de Yahualica que tienen una propiedad ya pagó el impuesto predial, por lo que serán pocas las personas que pagarán más por el predial, en lo que resta del año.