Reunirá ‘Nayarit-Vallarta Gastronómica 2025’ a grandes estrellas de la cocina mundial

El encuentro gastronómico más importante de la región, Nayarit-Vallarta Gastronómica 2025, se celebrará del 12 al 19 de octubre en el Hotel Paradise Village, donde reunirá a chefs, sommeliers y mixólogos de México, Latinoamérica y Europa bajo el lema “Conectando mentes, conectando almas”.

Reunirá Nayarit-Vallarta Gastronómica 2025 a las grandes estrellas de la cocina mundial (Cortesía)

La edición número 17 ofrecerá cenas exclusivas, catas de vino, degustaciones y talleres gourmet abiertos a profesionales y público general. Además, contará con conferencias de especialistas que marcan tendencia en la industria culinaria, como Daniela Mijares, enlace de Michelin México, y Valentina Ortiz Monasterio, presidenta de 50 Best Latinoamérica.

Entre las figuras internacionales confirmadas destacan el chef español Nacho Manzano, único con tres Estrellas Michelin en su restaurante Casa Marcial; la brasileña Janaina Torres, reconocida como la mejor chef femenina en 2024 por The World’s 50 Best Restaurants; y Heinz Wuth, de Chile, creador del proyecto Ciencia y Cocina.

México también estará representado por grandes exponentes, como Carlos Gaytán, primer chef mexicano en obtener una Estrella Michelin, y Mario Hernández, premiado por segundo año consecutivo con una Estrella Michelin por su taquería El Califa de León en la Ciudad de México.

Michelle Fridman Hirsch, Secretaria de Turismo de Jalisco, subrayó que el estado tendrá un papel protagónico en este evento que “no solo proyecta la riqueza culinaria local, sino que reafirma a Jalisco como referente internacional en innovación, tradición y hospitalidad”. Destacó además que la gastronomía activa una red económica que involucra a hoteles, guías, artesanos, agricultores, pescadores y diversos actores del ecosistema turístico.

Reunirá Nayarit-Vallarta Gastronómica 2025 a las grandes estrellas de la cocina mundial (Cortesía)

A la presentación asistieron Carlos Elizondo y Consuelo Elipe, directores de Vallarta-Nayarit Gastronómica; Lorena Serafín González, directora general del Fideicomiso de Promoción Turística de Nayarit; Rosalba Alejandra Cornejo, directora de Turismo Municipal de Puerto Vallarta; Oscar Garza, chef copropietario del restaurante Octo; y Homero Villanueva, director de Ventas y Marketing de Paradise Village Group.

El chef Paco Ruano, uno de los participantes, aseguró que este festival ha sido una plataforma clave para impulsar la cocina mexicana: “Cada edición convoca a profesionales apasionados, verdaderos artesanos del sabor, que con su talento y compromiso hacen vibrar a quienes aman la cocina mexicana”.

Con 17 años de trayectoria, Nayarit-Vallarta Gastronómica se consolida como una de las citas culinarias más influyentes del continente, capaz de reunir a los grandes nombres de la cocina mundial en un mismo escenario.