Lamenta PRI Jalisco asesinato de consejero del partido baleado afuera de despacho de abogados

El hombre asesinado el miércoles 1 de abril por sicarios en motocicleta que lo acribillaron cuando se estacionaba afuera de un bufete jurídico, era consejero del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Jalisco.

Laura Haro, presidenta estatal de tricolor, condenó el crimen y exigió que no haya impunidad en la muerte a tiros del litigante Octavio Alan Ochoa Martínez, de 37 años de edad.

Así lo señaló la lideresa del PRI mediante un post en redes sociales.

El día de ayer fue asesinado de manera cobarde mi amigo y Consejero Político del PRI, Alan Ochoa, cuando se dirigía a trabajar a su despacho.



Condenamos este hecho y exigimos no haya impunidad, sino justicia para nuestro compañero Alan.



A su familia y amigos, nuestras sinceras… pic.twitter.com/mBqVm2BZk4 — Laura Haro Ramírez (@LauHaro) April 2, 2026

El homicidio fue cometido en la Calle Francia, cerca del cruce con Rayón, en la Colonia Moderna, de municipio de Guadalajara. Los gatilleros sorprendieron al joven abogado cuando estacionaba una camioneta Kia Sportage, y lo hirieron mortalmente en cráneo y cuello.