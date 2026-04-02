Jalisco

Laura Haro, presidenta estatal de tricolor, exige que no haya impunidad en la muerte a tiros del litigante Octavio Alan Ochoa Martínez

Lamenta PRI Jalisco asesinato de consejero del partido baleado afuera de despacho de abogados

Por Lino González Corona

El hombre asesinado el miércoles 1 de abril por sicarios en motocicleta que lo acribillaron cuando se estacionaba afuera de un bufete jurídico, era consejero del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Jalisco.

Laura Haro, presidenta estatal de tricolor, condenó el crimen y exigió que no haya impunidad en la muerte a tiros del litigante Octavio Alan Ochoa Martínez, de 37 años de edad.

Así lo señaló la lideresa del PRI mediante un post en redes sociales.

El homicidio fue cometido en la Calle Francia, cerca del cruce con Rayón, en la Colonia Moderna, de municipio de Guadalajara. Los gatilleros sorprendieron al joven abogado cuando estacionaba una camioneta Kia Sportage, y lo hirieron mortalmente en cráneo y cuello.

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