Brújula Pública: Seguridad desigual

Rodolfo Aceves Jiménez

Las preocupaciones del gobierno norteamericano en la relación con los temas de la relación bilateral con nuestro país lo constituye, principalmente, los temas de la agenda de seguridad.

El gobierno norteamericano reclamaría por conducto del Departamento de Estado, la poca acción para combatir al narcotráfico, y más en concreto, el tráfico de fentanilo mientras que el gobierno mexicano reclamaría el tráfico ilegal de armas.

Pero también el gobierno de México tiene abierto varios frentes, producto de su simpatía en relación con países no amistosos con la Casa Blanca. La detención del expresidente venezolano Nicolás Maduro comienza a relucir una serie de apoyos a los gobiernos de la Cuarta Transformación, así como el envío de petróleo a Cuba con una figura jurídica ilegal.

Además la sombra de las sospechosas relaciones de personajes de la clase política con integrantes de la delincuencia organizada, ha generado una serie de especulaciones en diversos personajes.

Para compensar la insatisfacción del gobierno del presidente Donald Trump, el gobierno de México envió a 37 miembros de organizaciones criminales mientras que se sigue insistiendo en el envío de tropas norteamericanas para combatir los carteles de la delincuencia y del narcotráfico. En febrero de 2025 México remitió a 29 narcotraficantes y en agosto a otros 26 de ellos.

En la pasada administración prevaleció la ausencia de un marco jurídico prometido para complementar los planes de seguridad expedidos, por ejemplo, la Estrategia de Seguridad de la pasada administración promocionó la creación de la Ley Federal de Combate de Conflictos de Interés y del Consejo para la Construcción de la Paz que prevé la Estrategia Nacional de Seguridad. Ni una ni otra fue presentada a las Cámaras del Congreso.

Lo mismo con el Programa Nacional de Seguridad Pública, el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia, el Programa para la Seguridad Nacional y al Programa Nacional de Protección Civil que se derivan del Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020 – 2024. Ninguno de estos programas fue promulgado, por tanto, el criterio vigente de seguridad nacional, por ejemplo, es el publicado en la administración del presidente Peña Nieto.

Con Washington en la pasada administración las tensiones se profundizaron con eventos sensibles como la detención del general Salvador Cienfuegos en octubre de 2020 en territorio estadounidense, sin previo aviso a México, generando una crisis diplomática y la aprobación en el Congreso mexicano, de la Ley de Seguridad Nacional en 2020 que limita la actuación de agentes extranjeros en suelo mexicano.

México y Estados Unidos poseen una relación compleja, derivada de una frontera geográfica, cultural, de seguridad, económica y política, con beneficios y perjuicios para ambas partes, en el que a veces se gana y a veces se pierde. Hoy el gobierno de México tiene frentes y con sus desigualdades su margen de maniobra no es amplio, es limitado y riesgoso para su clase política, mientras que Washington parece que le lleva mucha ventaja.

El autor es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

