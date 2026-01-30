Jalisco fortalece su liderazgo turístico global tras exitosa participación en FITUR 2026

La participación de Jalisco en la 46ª edición de la Feria Internacional de Turismo 2026 (FITUR), celebrada en Madrid y considerada uno de los encuentros más importantes del sector a nivel mundial, reafirmó el liderazgo del estado como destino turístico internacional.

Jalisco reafirma su liderazgo internacional como destino turístico en la 46ª edición de la Feria Internacional de Turismo 2026 (FITUR) (CLAUDIA HERRAN)

El evento reunió a 255 mil asistentes de la industria y permitió al estado avanzar con una agenda estratégica y objetivos claros para fortalecer su proyección global.

A través de la Secretaría de Turismo de Jalisco y con la participación de los fideicomisos turísticos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Puerto Vallarta, el interior del estado y Costalegre, así como de la Oficina de Visitantes y Convenciones, la delegación jalisciense concretó 803 reuniones de negocios. Estos encuentros permitieron consolidar alianzas clave para impulsar la competitividad turística y la conectividad aérea, en un contexto marcado por la cercanía del Mundial de Futbol 2026.

La comitiva estatal, encabezada por el Gobernador Pablo Lemus Navarro; el Coordinador General Estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico, Mauro Garza Marín, y la Secretaria de Turismo, Michelle Fridman Hirsch, desplegó en Madrid una estrategia integral que incluyó 14 eventos institucionales y estratégicos. Destacaron la participación en FITUR WOMAN, el World Travel & Tourism Council (WTTC), con la asistencia de su presidenta Gloria Guevara, así como encuentros con agentes de viaje, foros financieros y la presencia en espacios de alto posicionamiento mediático en Europa.

Jalisco reafirma su liderazgo internacional como destino turístico en la 46ª edición de la Feria Internacional de Turismo 2026 (FITUR) (CLAUDIA HERRAN)

Como parte de esta agenda, Jalisco atendió 48 entrevistas con medios internacionales y reforzó su presencia institucional en los pabellones de Jalisco y de México, además de activaciones en calle dirigidas tanto a públicos especializados como al público en general.

Estas acciones se complementaron con una estrategia de promoción digital que impactó a más de 250 mil personas mediante la colaboración con 26 creadores de contenido, además de generar más de 600 mil impresiones a través de publicidad exterior en el recinto IFEMA y puntos estratégicos de Madrid.

La promoción experiencial fue otro de los ejes clave, con la participación de más de 5 mil personas en activaciones culturales que incluyeron ballet folklórico, floreo de reata, demostraciones de futbol y degustaciones de tequila, cerveza y gastronomía jalisciense. Asimismo, la agenda contempló foros de alto prestigio como Condé Nast Traveler, donde Jalisco fue reconocido como uno de los mejores destinos internacionales, y la México Hospitality Expo, fortaleciendo su imagen como un destino innovador y competitivo.

Jalisco reafirma su liderazgo internacional como destino turístico en la 46ª edición de la Feria Internacional de Turismo 2026 (FITUR) (CLAUDIA HERRAN)

Uno de los principales objetivos fue posicionar a Guadalajara como sede del Mundial 2026, destacando la infraestructura turística del estado, que alcanzará 90 mil habitaciones para 2027, y su conectividad aérea. Michelle Fridman Hirsch subrayó que en 2025 Jalisco recibió 34 millones de turistas y que en 2026 se espera un crecimiento de doble dígito, impulsado por la Copa del Mundo, que podría atraer hasta 3 millones de visitantes al estado.

Con estos resultados, Jalisco inicia un año estratégico que incluye la realización de ITB Americas en Guadalajara y la consolidación de rutas aéreas directas con Europa, avanzando firmemente en su posicionamiento como el corazón turístico de México.